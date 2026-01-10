Grėsmė iš Arkties: banginiuose aptiktas virusas gali paveikti visą planetą

Specialistai panaudojo dronus su steriliais prietaisais, kurie rinko banginių iškvėpimo metu susidarančio rūko mikrodaleles ant vienkartinių paviršių, tokių kaip Petri lėkštelės ar sugeriamieji įklotai. Surinkta medžiaga šią vasarą buvo išsiųsta sekvenavimui, o tyrimas atskleidė atitikmenį virusams, kurie istoriškai sukeldavo sunkias kvėpavimo takų ligas ir mirtingumo protrūkius tarp jūrų gyvūnų.
Nors vien genetinės medžiagos buvimas nerodo aktyvios infekcijos, mokslininkai pabrėžia rezultatų svarbą. Preliminarūs duomenys rodo, kad virusas priklauso šeimai, galinčiai užkrėsti jūrų žinduolių kvėpavimo sistemą, o kai kuriais atvejais – ir nervų sistemą. Tolesnė laboratorinė analizė tęsiama.
Tyrėjai perspėja, kad jei virusas iš tiesų išplis ir sukels masinį Arkties banginių mirtingumą, pasekmės gali būti globalinės. Šie gyvūnai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį palaikant fitoplanktono, kuris pagamina daugiau nei pusę Žemės deguonies, lygį. Staigus banginių populiacijos sumažėjimas gali sutrikdyti šią pusiausvyrą ir sukelti grandininę reakciją ekosistemoje.
