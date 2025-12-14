Paukščius žudantis virusas pavojingas ir katėms

Neseniai Nyderlandų žemės ūkio ministrė Femke Marije Wiersma patvirtino, kad jų šalyje paukščių gripas pasiglemžė aštuonių kačiukų gyvybes. Pasidomėjome, ar tokių atvejų nefiksuota Lietuvoje.
Ne pirmas atvejis
Aštuoni jauni kačiukai, gyvenę ožkų ūkyje, nugaišo nuo paukščių gripo. Vageningeno mieste bioveterinarinė tyrimų laboratorija šią žinią patvirtino. Liūdną žinią paskelbė naujienų portalas nltimes.nl. Įtariama, kad šie kačiukai užsikrėtė, kai katė atnešė jiems užsikrėtusio laukinio paukščio gaišeną.
Be to, 2023 m. Utrechto universiteto Veterinarijos medicinos fakulteto atlikti tyrimai parodė, kad Nyderlanduose dalis benamių kačių buvo užsikrėtusios paukščių gripu.
Užsikrėtusios šiuo virusu katės gali susirgti plaučių uždegimu, virusas gali išplisti ir po visą jų kūną, įskaitant smegenis.
Tyrė ir šunį
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Priežiūros departamento vyriausioji valstybinė veterinarijos gydytoja Vilija Grigaliūnienė ramina, kad šiuo metu Lietuvoje nėra registruotų patvirtintų kačių susirgimo ar gaišimo nuo paukščių gripo atvejų.
„Tai nereiškia, kad rizikos nėra. Ji reali, ypač laisvai vaikštančioms katėms, medžiojančioms ar radusioms nugaišusių paukščių“, – pabrėžia V. Grigaliūnienė.
Veterinarijos gydytoja aiškina, kad katės yra pažeidžiamos paukščių gripo virusų: jos gali užsikrėsti kontaktuodamos su užsikrėtusiais paukščiais, kitais žinduoliais ar užkrėstais gyvūniniais produktais, įskaitant nepasterizuotą pieną ir žalią mėsą.
Pašnekovė primena, kad Lietuvoje šiemet nustatyti keturi labai patogeniško paukščių gripo (LPPG) protrūkiai paukštininkystės ūkiuose. Taip pat – keturiolika vietų, kur nustatyta šios ligos atvejų tarp laukinių paukščių (20 gulbių).
„Vadinasi, aplink tokias vietas padaugėja užsikrėtusių ir nugaišusių paukščių, o kartu ir teorinė rizika katėms ir kitiems žinduoliams, kurie gali maitintis nugaišusių paukščių gaišenomis, gerti užkrėstą vandenį, ėsti žalią, nepatikrintą paukštieną, jų subproduktus“, – tikina VMVT atstovė.
Anot jos, 2025 m. gegužę per nustatytą LPPG protrūkį Kaišiadoryse, paukščių laikymo vietoje, buvo ir šuo. Siekiant išsiaiškinti ar LPPG virusu neužkrėstas gyvūnas, VMVT ištyrė mėginius.
Laimei, šuniukas buvo sveikas ir LPPG virusas nenustatytas. Kiti LPPG protrūkiai kilo komercinėse paukščių laikymo vietose, kiti gyvūnai jose nebuvo laikomi.
Lenkijoje – masiniai sirgimo atvejai
Paukščių gripo virusais (ypač H5N1) gali užsikrėsti ir kiti žinduoliai. Europos Komisijos Europos maisto saugos organizacija skelbia, kad labai patogeniško paukščių gripo H5N1 potipis (clade 2.3.4.4b) pastaraisiais metais daug kartų nustatytas naminių kačių, šunų, lapių, ūdrų, kiaunių, ruonių, galvijų ir kitų žinduolių populiacijose Europoje ir Amerikoje – dažniausiai po kontakto su užsikrėtusiais paukščiais arba jų gaišenomis.
2023–2024 m. fiksuota masinių kačių susirgimo atvejų Lenkijoje, pavienių atvejų – Jungtinėse Valstijose, Italijoje ir kitose šalyse.
Žiniasklaidoje buvo teigta, kad katės gali paukščių gripu susirgti netgi ėsdamos užkrėstą pašarą. Tačiau veterinarijos gydytoja V. Grigaliūnienė sako, kad kiti būdai – daug realesni.
Pagrindiniai infekcijos keliai – tiesioginis kontaktas su sergančiais ar nugaišusiais paukščiais, kontaktas su užkrėstomis paukščių išskyromis ir ekskretais (ypač vandens telkiniuose, kur renkasi laukiniai vandens paukščiai), žali ar nepakankamai termiškai apdoroti gyvūniniai produktai – užkrėsta paukštiena ir jos subproduktai.
„Aiškiai įvardijama, kad naminiai paukščiai užsikrečia per užkrėstą lesalą ir vandenį, jei į juos patenka laukinių paukščių išskyrų. Teoriškai, jeigu katės ėstų tokį užkrėstą pašarą, užsikrėsti galėtų, tačiau mokslinių tyrimų nėra ir fiksuotų atvejų nenustatyta“, – užtikrina V. Grigaliūnienė.
Kaip saugotis?
Kokių apsaugos priemonių derėtų imtis, kad katės nesusirgtų? Į klausimą VMVT gydytoja atsako paprastai: kuo mažiau leiskite katę į lauką, ypač protrūkių metu. Neleiskite katei liesti ar ėsti paukščių ir kitų gaišenų. Nemaitinkite katės žalia paukštiena, žaliomis subproduktų atliekomis. Stebėkite katės sveikatą. Laikykite jas atskirai nuo paukščių.
„Jeigu laikote paukščius – greitai pašalinkite paukščių gaišenas iš laikymo vietos. Jei žinote apie šalia esančiame ūkyje patvirtintą LPPG protrūkį, pasirūpinkite, kad katės ir šunys negalėtų laisvai ir be priežiūros vaikščioti po nustatytas apsaugos ir priežiūros zonas“, – saugumo priemones vardija veterinarijos gydytoja V. Grigaliūnienė.
