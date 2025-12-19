 Laukinėms gulbėms patvirtintas paukščių gripas

Laukinėms gulbėms patvirtintas paukščių gripas

2025-12-19 17:07
ELTOS inf.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) Biržų rajone patvirtino paukščių gripo atvejį. Kaip pranešė tarnyba, ligos židinys buvo nustatytas ištyrus laukinių gulbių gaišenas.

Laukinėms gulbėms patvirtintas paukščių gripas
Laukinėms gulbėms patvirtintas paukščių gripas / „Kauno grūdų“/ELTOS nuotr.

Septyni nugaišę laukiniai paukščiai buvo pastebėti Gulbinų kaime praėjusią savaitę. Nuvykę į vietą VMVT inspektoriai prie tvenkinio aptiko pabirusiais paukščių plunksnas, o pačiame vandens telkinyje – dar daugiau nugaišusių paukščių.

„Pasitelkus ugniagesius iš tvenkinio buvo  ištrauktos 11 gulbių nebylių ir 1 pilkosios žąsies gaišenos, kaip paaiškėjo, užsikrėtusios paukščių gripo virusu. Gruodžio pradžioje toje pačioje vietoje jau buvo nustatytas paukščių gripo H5N1 potipio virusas dviem gulbėms. Tuo metu šalia Gulbinų tvenkinio matėsi gulbių kolonijos, tačiau klinikinių požymių nepastebėta“, – pranešime cituojama VMVT Priežiūros departamento vyriausioji valstybinė veterinarijos gydytoja Vilija Grigaliūnienė.

Specialistė pažymėjo, kad gyventojai įspėjami įspėjami nesilankyti nustatytose paukščių gripo židinių teritorijose, jos pažymėtos skiriamaisiais ženklais.

Pastaraisiais mėnesiais paukščių gripas jau buvo patvirtintas beveik visose Lietuvos teritorijoje. 

Šiame straipsnyje:
gulbės
Biržų rajonas
laukinės gulbės
paukščių gripas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų