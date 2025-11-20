Mirė žymus lietuvių fizikas Kazimieras Pyragas

K. Pyragas gimė 1938 metais Kudirkuose, Pakuonio valsčiuje, Kauno apskrityje. 1951 m. kartu su tėvais jis buvo ištremtas į Sibirą.
Po tremties K. Pyragas studijavo Kazanės universitete, kurį baigęs čia dirbo aspirant ir dėstytoju. Nuo 1970 metų dirbo Kyjivo Teorinės fizikos institute, Ukrainos metrologijos ir standartizacijos centre, taip pat Kyjivo politechnikos institute.
Nuo 1980 m. profesorius dirbo Vilniaus pedagoginiame institute, taip pat buvo Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininku.
K. Pyragas tyrinėjo reliatyvumo teoriją, kūnų dinamikąreliatyvistinėje gravitacijos teorijoje, reliatyvistinę astrofiziką ir kosmologiją.
2008 m. jis buvo apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
Prezidentas pareiškė užuojautą
„Lietuva neteko ne tik iškilaus mokslininko, bet ir žmogaus, kurio gyvenimas ir darbai paliko ryškų pėdsaką mūsų valstybės, mokslo ir visuomenės raidoje“, – rašoma valstybės vadovo užuojautoje.
Pasak G. Nausėdos, profesorius K. Pyragas buvo intelektualas, sujungęs Lietuvos ir Ukrainos akademinės bendruomenės patirtis, o jo mokslinė veikla Kijeve ir Kazanėje, ilgametis darbas Vilniaus pedagoginiame universitete, indėlis kuriant Lietuvos mokslo institucijas ir stiprinant bendradarbiavimą su Ukrainos mokslininkais liudija jo atsidavimą tarptautinei mokslo partnerystei.
„Savo fundamentaliais tyrimais reliatyvumo teorijos, gravitacijos ir astrofizikos srityse profesorius praturtino ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mokslą. Jo darbai, paskaitos visuomenei ir pastangos populiarinti fizikos žinias padėjo auginti naują mokslininkų kartą, stiprino valstybės intelektinį pagrindą ir mokslo kultūrą“, – teigia prezidentas.
Šalies vadovas pabrėžė, kad K. Pyrago asmeninė istorija – tremtis, atkaklus mokslinis kelias ir tarnystė Lietuvai – simbolizuoja mūsų tautos stiprybę ir ryžtą.
Profesorius mirė būdamas 87-erių metų.
