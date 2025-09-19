Mokslininkai pagaliau įminė mįsę: išsiaiškino spalvos kilmę

Paveikslas „Numeris 1A, 1948“ atspindi klasikinį J. Pollocko stilių, atrodo, kad dažai tik lašėjo ir taškėsi ant drobės, sukurdami ryškų, daugiaspalvį kūrinį.
J. Pollockas netgi suteikė kūriniui asmeninio prieskonio, pridėdamas savo rankų atspaudus viršuje.
Šis paveikslas, šiuo metu eksponuojamas Niujorko šiuolaikinio meno muziejuje, yra beveik 2,7 metro pločio.
Mokslininkai jau anksčiau buvo apibūdinę ant drobės ištaškytus raudonos ir geltonos spalvos atspalvius, tačiau sodrios turkio mėlynos spalvos kilmė ilgą laiką liko neaiški.
Naujame tyrime mokslininkai paėmė mėlynos spalvos dažų mėginius ir naudodami lazerius išsklaidė šviesą bei išmatavo, kaip vibruoja dažų molekulės.
Tai leido jiems gauti unikalų cheminį spalvos atspaudą, kurį jie identifikavo kaip mangano mėlyną.
Ši analizė, paskelbta žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“, yra pirmasis patvirtintas įrodymas, kad J. Pollockas naudojo būtent šią mėlyną spalvą.
Pigmentas mangano mėlynasis anksčiau buvo naudojamas menininkų, taip pat baseinų cemento dažymui.
Dėl aplinkosaugos problemų jis buvo palaipsniui išimtas iš apyvartos 1990-aisiais.
Tyrėjai žengė dar vieną žingsnį ir ištyrė pigmento cheminę struktūrą, kad suprastų, kaip jis sukuria tokį ryškų atspalvį.
Mokslininkai tiria meno reikmenų cheminę sudėtį, kad galėtų konservuoti senus paveikslus ir aptikti padirbtus kūrinius.
J. Pollockas dažnai dažus pylė tiesiai ant drobės, o ne iš anksto maišė juos paletėje.
Nors menininko darbai gali atrodyti chaotiški, J. Pollockas atmetė tokią interpretaciją, jis laikė savo darbus metodiškais.
