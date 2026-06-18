Mokslininkas paneigė populiarų mitą: žaibas trenkia visai ne iš dangaus

Pasak jo, įkrauta žemė traukia debesį ir, susidūrusi su juo, sukuria galingą priešsrovę.
Jis paaiškino nematomus šio proceso etapus ir kodėl mūsų regėjimas mus apgauna.
„Matomo išlydžio greitis yra artimas šviesos greičiui. Svarbu prisiminti, kad matomas išlydis sklinda ne iš debesies į žemę, o iš žemės į debesį. Tai, ką matome kaip žaibo smūgį, iš tikrųjų yra atgalinis jonų ir fotonų srautas. Tai vyksta iš apačios į viršų“, – aiškino V. Špigas.
Jis teigia, kad prieš šį galingą išlydį iš neigiamai įkrauto debesies link žemės juda vadinamasis „laiptinis lyderis“ (angl. stepped leader). Šis elektronų srautas sklinda maždaug 150 kilometrų per sekundę greičiu, nutiesdamas kelią link teigiamai įkrauto žemės paviršiaus. Kai tik viena iš jo šakų pasiekia žemę, elektros srovė akimirksniu padidėja iki šimtų kiloamperų, įkaitindama orą ir sukeldama griaustinį.
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