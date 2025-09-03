Nardymo pasaulyje – naujovė: žmogus po vandeniu plaukios tarsi jūrų gyvūnas

Ar galvojote, kad galėtumėte plaukioti delfino greičiu – 3 metrais per sekundę? Tai prilygsta šimtui 80 mylių per valandą ore.
Britų įmonė „CudaJet“ viziją verčia realybe. Jie siūlo ant pečių užsidėti jų gaminį – povandeninę reaktyvinę kuprinę.
Kitaip nei tradicinė nardymo įranga, ši netieks deguonies.
„Šis gaminys – pirmoji pasaulyje povandeninė reaktyvinė kuprinė. Tai kompaktiška varomoji sistema, tvirtinama ant nugaros ir leidžianti skrieti po vandeniu, paprasčiausiai judinant kūną“, – aiškino „CudaJet“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Archie'is O’Brienas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Įrenginys valdomas ne tik kūno judesiais, bet ir rankiniu valdikliu. Toks nardymas esą labiau primena skraidymą nei plaukimą. Ir, pasak kūrėjų, valdyti taip lengva, kad bet kuris žmogus išmoksta naudotis vos per kelias minutes.
„Kone kiekviena įrenginio dalis suprojektuota nuo nulio, bet veikia pagal labai paprastus principus: įsiurbia vandenį priekyje, šiek tiek jį pagreitina ir išstumia pro galą. Taip varote į priekį“, – teigė A. O’Brienas.
Įrenginį maitina baterija, o vandenyje ji gali veikti iki pusantros valandos.
Aparatas skirtas pramogai, todėl yra nustatymai, ribojantys gylį iki 3 metrų, kad nardytojas pernelyg nerizikuotų, nors kuprinė gali veikti net 40 metrų gylyje.
Reaktyvinė kuprinė – ne pigi, jos kaina maždaug 26 tūkst. eurų. Tačiau kūrėjai giriasi jau gavę tiek užsakymų, kad naujus pirkėjus įtraukia į laukiančiųjų sąrašą kitiems metams. Ypač domisi superjachtų savininkai ir kurortai, kurie siūlo prabangias vandens sporto pramogas.
Naujausi komentarai