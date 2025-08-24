Mokyklinė kuprinė veikia vaiko laikyseną

Kokia yra ideali
Pasirinkti kuprinę – ne tokia ir paprasta užduotis, teigia Reabilitacijos ir sporto medicinos centro „Hila“ kineziterapeutė Domantė Lyškutė.
„Netinkamai parinkta ar per sunki kuprinė gali pakeisti vaiko kūno svorio centrą, dėl to, laikui bėgant, vystosi laikysenos pokyčių, atsiranda nugaros, kaklo skausmų“, – įspėja vaikų laikysenos sutrikimų ir skoliozės gydymo srityje besispecializuojanti kineziterapeutė.
Kuprinė turėtų sverti ne daugiau kaip 10–15 proc. vaiko kūno svorio. Renkantis kuprinę svarbu atkreipti dėmesį ir į petnešas – geriausia, kad jos būtų paminkštintos. Beje, nešiojama kuprinė turėtų būti ant abiejų pečių, o ne vieno.
„Dažnai paaugliai renkasi nešioti kuprinę ant vieno peties, norėdami pritapti prie bendraamžių. Tačiau toks įprotis keičia laikyseną: pakyla vienas petys, atsiranda netolygumas, tai ilgainiui tampa problema“, – aiškina kineziterapeutė.
Ji pabrėžia, kad kuprinė neturėtų kabėti žemiau juosmens, o sunkiausi daiktai turi būti dedami arčiausiai nugaros. Pradinukams naudingi papildomi priekyje susegami dirželiai, nes padeda kuprinei geriau priglusti prie kūno ir apsaugo nuo nereikalingos įtampos stuburo srityje.
Gali turėti padarinių
Šeimos gydytojai laikysenos sutrikimų nustato daugeliui mokyklinio amžiaus vaikų. Kineziterapeutė pabrėžia, kad gydytojo rekomendacijų tėvai neturėtų ignoruoti.
„Iki šešiolikos metų vaikų ir paauglių skeletas aktyviai formuojasi, minkštieji audiniai yra elastingesni ir plastiškai prisitaiko prie korekcinių intervencijų arba krūvių, todėl taisyti tokio amžiaus paauglių laikyseną yra efektyviausia, – teigia kineziterapeutė D. Lyškutė. – Maždaug nuo šešiolikos metų vaiko audiniai ima standėti, jų elastingumas mažėja, todėl korekcijos tampa lėtesnės ir sudėtingesnės. Pokyčiai vis dar įmanomi, bet jų mastas jau būna gerokai mažesnis.“
Pasak jos, laikysenos pokyčiai kartais nepastebimi, nes vyksta palaipsniui. Tėvams gali atrodyti, kad viskas gerai, tačiau gydytojas pastebi net mažų pakitimų. Būtent todėl kasmetės vaikų sveikatos patikros yra labai svarbios.
Kaip išvengti kupros
Nors kuprinė yra svarbus faktorius, kineziterapeutė pabrėžia, kad laikysenos problemų dažnai kyla ir dėl netinkamo gyvenimo būdo.
Vaikai daug sėdi prie kompiuterio, naršo telefone, jų kaklas palinkęs į priekį, taip atsiranda hiperkifozė – krūtininės dalies išlinkimas į nugarinę pusę, vadinamoji kupra.
D. Lyškutė atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas lemia raumenų disbalansą, o tai daro įtaką stuburo padėčiai.
„Svarbu stiprinti liemens, pečių juostos, sėdmenų raumenis. Visiems tėvams rekomenduočiau skatinti aktyvų vaikų judėjimą dar iki prasidedant mokslo metams“, – pabrėžia kineziterapeutė.
Sutrikimai koreguojami
Dauguma vaikų laikysenos sutrikimų yra koreguojami, ypač jei pradedama tai daryti anksti. Funkcinė skoliozė, atsirandanti dėl raumenų disbalanso ar netaisyklingų įpročių, dažniausiai sėkmingai ištaisoma. Tačiau, kaip teigia specialistė, jei į pokyčius nereaguojama laiku, ji gali pereiti į struktūrinę – sudėtingesnę formą, kuriai gali prireikti įtvarų ar net chirurginio gydymo.
„Reabilitacijos sėkmė priklauso nuo reguliarumo ir nuoseklumo. Pirmieji teigiami laikysenos pokyčiai matomi po 6–12 savaičių. Tačiau jei vaikas nedaro pratimų reguliariai arba didžiąją dienos dalį praleidžia neergonomiškoje padėtyje, grįžta prie senų įpročių, laikysena vėl gali pablogėti“, – atkreipia dėmesį D. Lyškutė.
Ji akcentuoja, kad reabilitacija turi būti individualizuota, atsižvelgiant į vaiko amžių, laikysenos tipą ir fizinį pasirengimą: „Vaikams reikia ne tik taisyklingai atlikti pratimus, bet ir motyvacijos. Kai tėvai patys sportuoja, prisijungia prie mankštos ar aktyvių veiklų, vaikai mato pavyzdį ir labiau įsitraukia.“
