Patarimai, kaip išsirinkti kokybiškas belaides ausines

Belaidžių ausinių vaizdas ausyse šiandien jau nieko nestebina. Be abejonės, ne kartą sutikote žmones, kurie su belaidėmis ausinėmis vairuoja, sportuoja, eina apsipirkti ar pasivaikščioti. Kodėl belaidės ausinės šiandien tokios populiarios?

Tai labai patogus įrenginys, kuriuo naudotis gali be išimties kiekvienas. Būtent patogumas lemia, kad labai daug žmonių, ypač fiziškai aktyvių, mieliau renkasi belaides ausines. Tačiau, pasak Varlė.lt ausinių specialistų, vertėtų pažymėti, kad pati belaidė technologija čia dar ne viskas. Renkantis belaides ausines siūloma atsižvelgti į keletą ir kitų svarbių parametrų bei aspektų.

Ausinės „True Wireless“ (TWS): ar verta?

Nors „Apple“ gaminys ir nebuvo pirmuoju produktu šioje kategorijoje, būtent „AirPods“ ausinės pradėjo visą tą „True Wireless“ ausinių ažiotažą. „True Wireless“ tipo ausinės yra tokios, kur kiekviena ausinė yra atskiras elementas ir jų nejungia jokie laidai. Toks sprendimas turi keletą ryškių privalumų ir labiausiai akivaizdus – tai, jog „True Wireless“ yra tikrai belaidės ausinės, o tai reiškia maksimalų naudojimo patogumą, kurio nevaržo absoliučiai jokie laidai. Šiuolaikiniai „True Wireless“ ausinių modeliai siūlo tikrai neblogą autonominio veikimo laiką. Paprastai galima tikėtis 4–6 val. nepertraukiamo muzikos klausymosi.

Pagrindiniai parametrai

Nepriklausomai nuo to, kaip naudosite belaides ausines – sportuodami salėje, važinėdami dviračiu ar klausydamiesi garso knygų – egzistuoja keletas svarbių parametrų, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį. Iškart reikėtų pastebėti, kad belaidės Bluetooth ausinės kiek skiriasi nuo savo tradicinių laidinių brolių. Jų savitumas, kaip jau nurodo pats pavadinimas, reiškia, kad naudotojas neturi rūpintis laidais, nes komunikacijai su ryšiu jos naudoja belaidį – Bluetooth jungiamumą. Be to, belaidės ausinės gali būti labai funkcionalios. Žemiau Varlė.lt specialistai išvardino pagrindinius dalykus, į kuriuos siūloma atkreipti dėmesį renkantis tokio tipo ausines.

Ausinių tipas

Kalbant bendrai apie ausines (ne tik belaides) galima išskirti du pagrindinius tipus: su lankeliu ant galvos ir įstatomos į ausis. Su lankeliu ant galvos ausinių atveju galima rinktis iš atvirų, uždarų ir pusiau atvirų konstrukcijų. Paprastai šio tipo ausinės pasižymi geresne garso kokybe ir yra patogios naudoti namuose ar darbe, tačiau jos pakankamai sunkios. Į ausis įstatomi modeliai yra lengvesni, mažesni, todėl rekomenduojami visų pirma keliaujantiems ir fiziškai aktyviems asmenims.

Veikimo laikas

Varlė.lt specialistai rekomenduoja atkreipti dėmesį į tai, kokiu autonominiu veikimo laiku pasižymi belaidės ausinės. Paprastai šis laikas būna nuo 4 iki 20 valandų.

Mikrofonas

Mikrofonas yra labai praktiškas elementas, kuris praverčia telefoninių skambučių metu, ar pagalbininko Google/Siri iškvietimui ir įrenginio valdymui.

Atsparumas vandeniui

Renkantis ausines sportui ar bėgimui lauke, rekomenduojama atkreipti dėmesį į tai, ar jos turi atsparumo vandeniui standartą. Tokia savybė leis nesijaudinti dėl to, kad po sąlyčio su lietumi ar prakaitu, ausinės suges. Varlė.lt specialistai aktyviems žmonėms siūlo rinktis belaides ausines, kurios turi mažiausiai IPX5 atsparumo vandeniui žymą.

Papildomos funkcijos

Kai kurios belaidės ausinės yra aprūpintos aktyviu triukšmo slopinimu (ANC ang. Active Noise Cancellation) kas leidžia klausytis mėgiamos muzikos be aplinkos triukšmo, radijo funkcija (turi įmontuotą FM imtuvą), NFC moduliu, kuris leidžia greitai sujungti su telefonu ir atkurti muziką, integruotu MP3 grotuvu ar sporto treniruočių treneriu bei asistentu. Dar viena įdomi funkcija – galimybė vieno mygtuko paspaudimu iškviesti pagalbininką Google/Siri. Toks valdymas balsu labai palengvins aktyvių žmonių gyvenimą.

Veikimo diapazonas

Didelį veikimo diapazoną užtikrina ausinės, kurios naudoja skaitmeninį perdavimo būdą, t.y. Wi-Fi tinklą. Apskritai rinkoje nesunkiai rasite ausinių, kurios turi veikimo diapazoną nuo kelių metrų iki net 100 m. Bluetooth jungiamumo ausinių veikimo atstumas yra apie 10 metrų nuo transliavimo įrenginio. Atstumui didelę įtaką turi kliūtys, kurios skiria ausines nuo transliavimo įrenginio.

Dažnio atsakas

Tai svarbus parametras renkantis bet kokias ausines. Dažnio atsakas informuoja, kokio diapazono garsus pajėgios generuoti ausinės. Apatinė riba susijusi su žemųjų dažnių (bosų) garsais, o viršutinė nurodo aukštųjų dažnių ribas. Standartinis dažnio atsakas siekia nuo 20 Hz iki 20 kHz ir kuo jis platesnis, tuo geriau.

Varža (impedancija)

Didesnė varžos reikšmė yra susijusi su didesniu atsparumu triukšmui, tačiau taip pat gali reikšti mažesnį garsumo lygį. Daugumos ausinių atveju varža būna 16-64 omų diapazone ir užtikrina optimalų garsą. Kuo mažesnė varžos reikšmė, tuo jos gros garsiau, tačiau girdėsite daugiau triukšmų.