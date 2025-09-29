Vaizdo žaidimų rinkoje planuojamas istorinis sandėris grynais pinigais

EA teigimu, tai bus didžiausias istorijoje privataus kapitalo išpirkimas grynaisiais pinigais.
Į konsorciumą taip pat įeina JAV investicinės įmonės „Silver Lake“ ir Majamyje įsikūrusi „Affinity Partners“, kurią įkūrė buvęs Baltųjų rūmų patarėjas ir prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris).
Bendra sandorio vertė viršija 32 mlrd. dolerių (27,42 mlrd. eurų) kainą, sumokėtą 2007 metais už Teksaso elektros tiekėjos TXU įsigijimą.
Jei sandoris bus užbaigtas, kaip tikimasi, vaizdo žaidimų, tokių kaip „Madden NFL“, „Battlefield“ ir „The Sims“, kūrėja EA baigs 36 metus trukusią istoriją kaip biržinės bendrovės.
Nuo 2013 metų EA vadovauja generalinis direktorius Andrew Wilsonas (Endriu Vilsonas).
