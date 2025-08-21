 Žalingo turinio vaikams internete skaičiai vis auga: per metus – dviženklis padidėjimas

2025-08-21 10:42
BNS inf.

Šių metų antrąjį ketvirtį gauta 1155 pranešimų apie draudžiamą ar vaikams žalingą turinį internete – 44 proc. daugiau nei prieš metus, ketvirtadienį pranešė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).

Žalingo turinio vaikams internete skaičiai vis auga: per metus – dviženklis padidėjimas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Tokius pranešimus tarnyba gavo karštąja linija „Švarus internetas“.

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narė Kristina Mikoliūnienė teigė, kad didžioji dalis gautų pranešimų pasitvirtino.

„Internete vaikams gali būti lengvai prieinamas turinys, kuris daro neigiamą poveikį jų raidai. Todėl labai svarbu, kad mokyklose ir bibliotekose būtų naudojamos tik patvirtintos filtravimo priemonės. Jos yra veiksmingos, o jų naudojimas – privalomas pagal teisės aktus“, – pranešime cituojama K. Mikoliūnienė.

Filtravimo priemonės privalomos taikyti ne tik mokyklose ir bibliotekose, bet ir visuose viešos interneto prieigos taškuose, kuriuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, ir kur gali lankytis nepilnamečiai.

Už filtravimo įrankių nenaudojimą viešosioms įmonėms numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 560 eurų.

