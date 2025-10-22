RRT: pranešimų apie žalingą turinį internete daugėja – ar metas skambinti pavojaus varpais?

„Didėjantis pranešimų skaičius rodo, kad visuomenė tampa vis sąmoningesnė ir aktyviau reaguoja į netinkamą turinį internete. Kiekvienas pranešimas padeda kurti saugesnę interneto aplinką, ypač vaikams“, – pranešime sakė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
RRT duomenimis, pusė visų gautų pranešimų (431 atvejis) pasitvirtino ir dėl jų buvo imtasi veiksmų šalinant draudžiamą ar žalingą turinį.
Iš jų 72 atvejais kitų šalių interneto karštosioms linijoms, priklausančioms INHOPE tinklui, buvo perduota informacija apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus, 44 pranešimai, įtarus kibernetinius incidentus ar internetinį sukčiavimą, persiųsti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui.
113 atvejų informacija perduota interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams ir socialinių tinklų valdytojams, prašant pašalinti neteisėtą turinį, 6 pranešimai perduoti Lietuvos policijai dėl neteisėto turinio patalpinimo Lietuvos serveriuose, o 11 atvejų dėl nepilnamečiams galinčio daryti neigiamą poveikį turinio – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
Dar 185 gauti pranešimai pasirodė pasikartojantys – apie jau identifikuotą žalingą turinį.
Naujausi komentarai