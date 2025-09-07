Bulvių ir voveraičių tandemas: nuo stalo dings akimirksniu

Bulvės mėgstamos ir valgomos kone visame pasaulyje, todėl įkvėpimo kulinarijos viražams galima rasti visur, pastebi „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė.
„Ieškoti įkvėpimo lietuviškuose patiekaluose, kitų virtuvių tradicijose ar tiesiog pasileisti plaukus ir išbandyti kokią nors absoliučią naujovę? Bulvių keksiukai – kodėl gi ne? O gal traškus bulvinis blynas suteiks dar malonesnį tekstūros kontrastą burnoje tirpstančioms voveraitėms? Įsisukti į gastronomijos eksperimentus tikrai verta, nes su minimaliomis išlaidomis galite sukurti išties įsimintų įspūdžių. Ypač jeigu gaminsite drauge – tada maistas bus tik dar skanesnis“, – tikina J. Tamoševičienė ir dalijasi receptais, kuriuose bulvių ir voveraičių tandemas privers aiktelėti.
Ispaniška bulvių ir voveraičių tortilija
500 g šviežių bulvių,
300 g voveraičių,
3 maži svogūnai,
3 šaukštai alyvuogių aliejaus,
šviežių petražolių,
8 kiaušiniai,
½ šaukštelio maltos paprikos,
druskos,
pipirų.
Nuplaukite ir gerai nušveiskite bulves. Sudėkite jas į puodą su vandeniu, pasūdykite ir išvirkite. Nusausinkite, ataušinkite ir supjaustykite storais griežinėliais. Nulupkite ir smulkiai supjaustykite svogūnus. Kruopščiai nuvalykite voveraites, nuplaukite, nusausinkite, didesnes pasmulkinkite.
Keptuvėje įkaitinkite du šaukštus alyvuogių aliejaus ir pakepkite svogūnus ir voveraites ant didelės ugnies, kol šiek tiek paruduos. Pagardinkite druska, pipirais ir pabarstykite smulkintomis petražolėmis. Įkaitinkite orkaitę iki +165 °C (su ventiliatoriumi). Į didelį dubenį įmuškite kiaušinius, pagardinkite druska ir pipirais, suberkite maltą papriką, bulves ir voveraites. Atsargiai išmaišykite. Ištepkite kepimo formą alyvuogių aliejumi ir supilkite mišinį. Kepkite 20–30 minučių. Išėmę iš orkaitės, leiskite kelias minutes atvėsti. Patiekite patiekalą karštą arba šiltą kartu su šviežiomis salotomis. Tiks ir sotiems pusryčiams, ir priešpiečiams, ir vakarienei.
Bulvių keksiukai su voveraitėmis
12 vidutinio dydžio bulvių,
250 g voveraičių,
250 g 30 proc. grietinėlės,
šviežių petražolių,
mocarelos arba čederio,
2 česnako skiltelės,
1–2 svogūnai,
sviesto,
alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų.
Bulves nuplaukite, nušveiskite ir išvirkite pasūdytame vandenyje, kol suminkštės. Keptuvėje svieste pakepinkite susmulkintus svogūną ir česnaką. Įdėkite nuplautas voveraites, pagardinkite druska, pipirais ir kepkite kelias minutes. Įpilkite grietinėlės ir virkite, kol padažas sutirštės, tuomet sudėkite smulkintas petražoles. Išvirusias bulves sudėkite į aliejumi pateptą keksiukų formą ir sutrinkite stikline ar stiklainiuku. Į vidų sudėkite voveraičių įdarą ir apibarstykite tarkuotu sūriu. Kepkite +200 °C temperatūroje apie 10–15 min., kol sūris taps auksinis. Išimkite ir pabarstykite petražolėmis. Skanaus!
Bulvių ir cukinijų blynai su voveraičių padažu
1 kg šviežių bulvių,
500 g cukinijos,
2 kiaušiniai,
4 šaukštai miltų,
druskos,
pipirų,
200 g voveraičių,
2 šaukštai sviesto,
1 puodelis grietinėlės,
1/2 svogūno,
šviežių petražolių.
Bulves ir cukiniją sutarkuokite vidutinio dydžio tarka (kad būtų ne košė, bet drožlės – blynai bus traškesni). Mišinį nuspauskite, sudėkite kiaušinius, miltus (jeigu gerai nuspausite, miltų gali reikėti mažiau arba išvis apsieisite be jų) ir prieskonius, gerai išmaišykite. Keptuvėje įkaitinkite šiek tiek aliejaus ir kepkite nedidelius blynelius, kol taps auksinės spalvos. Kitoje keptuvėje ištirpinkite sviestą, sudėkite smulkiais kubeliais supjaustytą svogūną ir nuvalytas voveraites, švelniai pakepinkite ant mažos ugnies, pabarstykite druska, uždenkite ir šiek tiek patroškinkite. Supilkite grietinėlę, įdėkite kelias petražolių šakeles, pagardinkite druska, pipirais ir kelias minutes patroškinkite, kol padažas sutirštės. Bulvinius blynus apliekite padažu, apibarstykite smulkintomis šviežiomis petražolėmis.
Kaip bulves laikyti namuose?
• Retas kuris bulvių nusiperka vos kelias – jos pigios, maistingos ir greitai nesugenda, tad daugelis nori, kad namuose nuolat būtų jų atsargų. Bulvės – vienos dažniausiai ne tik vartojamų, bet ir sandėliuojamų daržovių, todėl verta atsiminti kelias taisykles.
• Bulvėms laikyti geriausiai tiks tamsi, kuo vėsesnė vieta – pavyzdžiui, rūsys. Jei jo neturite, laikykite tamsiame sandėliuke, toliau nuo šilumos šaltinių. Nelaikykite jų šalia orkaitės, viryklės ar indaplovės. Mes saulės vasarą trokštame kuo daugiau, tačiau bulvės, ypač šviežios, jos nemėgsta – saugokite nuo spindulių ir šviesos.
• Nors daugelis įpratę, siekdami pailginti daržovių, vaisių galiojimo laiką, dėti juos į šaldytuvą, bulvėms jis netinka. Šaldytuve temperatūra yra per žema, dėl to šiose daržovėse gali padidėti cukraus kiekis, jos taps minkštesnės, greičiau suvys.
