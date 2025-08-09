Cukinija – daržo ir stalo karalienė

Cukinijos, dar vadinamos vasariniais moliūgais, yra viena populiariausių daržovių dėl savo universalumo ir maistingumo. Turinčios mažai kalorijų, bet daug vandens – net 90 proc. jų masės, daugybę organizmui reikalingų vitaminų ir mikroelementų, šios daržovės yra nepamainomos savo maistine verte.
Jos greitai auga ir gausiai dera – užtenka kelių augalų šeimai aprūpinti. Cukinijos tinka įvairiam klimatui – puikiai auga Lietuvoje, o jų yra pačių įvairiausių formų ir spalvų: žalių, geltonų, dryžuotų, apvalių ar ilgų.
Šios daržovės valgomos žalios, virtos, keptos grilyje ar keptuvėje, troškintos. Iš jų gaminamos sriubos, blyneliai, apkepai, marinuojamos žiemai. Cukinija puikiai tinka ne tik kulinariniams, bet ir konditeriniams šedevrams. Jas galima naudoti net desertams – kepant pyragus ir keksiukus. Negana to, jos puikiai gali papildyti ir žiemos atsargas. Šalia įprastos braškių, vyšnių ir kitokios uogienės išmėginkite egzotišką cukinijų džemą, kuriam ypatingo skonio suteiks citrusiniai vaisiai ir prieskoniai. Šis džemas puikiai dera prie minkštų sūrių, jogurto, kepinių arba net kaip glazūra vištienai ar antienai.
Štai kodėl cukinija – neabejotina daržo karalienė, papildanti kiekvieno virtuvę gausybe įdomių, gurmaniškų ir tikrai nebrangių receptų. „Lidl“ skonio meistrai kviečia išmėginti tris receptus, kurių pagrindinis akcentas – cukinija.
Cukinijų karpačas su citrina ir parmezano sūriu
2 vidutinio dydžio cukinijos,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
1 citrinos sulčių ir trupučio tarkuotos žievelės,
30 g parmezano sūrio,
druskos,
maltų juodųjų pipirų,
žalumynų papuošti (bazilikų, mėtų šakelių arba gražgarsčių).
Nuplaukite cukinijas, nupjaukite jų galus. Su daržovių skustuku arba labai aštriu peiliu cukinijas supjaustykite pailgomis plonomis juostelėmis. Sumaišykite alyvuogių aliejų, citrinos sultis, įberkite druskos ir pipirų. Įdėkite šiek tiek tarkuotos citrinos žievelės – tai suteiks intensyvesnio aromato. Juosteles išdėliokite norima forma lėkštėje. Apšlakstykite jas paruoštu marinatu ir palikite 10–15 min., kad suminkštėtų ir įsigertų skonio. Juosteles apibarstykite tarkuotu parmezano sūriu, papuoškite žalumynais. Valgykite iš karto.
Cukinijų karis su avinžirniais
2 vidutinės cukinijos,
1 konservuotų avinžirnių skardinė,
1 svogūnas,
1 aitrioji paprika,
2 česnako skiltelės,
2 cm šviežio imbiero arba 1 šaukštelis malto,
1–2 šaukštai kario pastos arba kario miltelių,
400 ml kokosų pieno,
1 stiklinė smulkintų šviežių pomidorų,
1 šaukštas aliejaus (kokosų arba kitokio augalinio),
druskos,
pipirų,
šviežių kalendrų papuošti,
0,5 žaliosios citrinos sulčių,
ryžių, kuskuso arba pitos patiekti.
Supjaustykite cukinijas kubeliais, svogūną ir aitriąją papriką – smulkiai. Česnaką ir imbierą sutarkuokite arba smulkiai sukapokite. Puode ar gilioje keptuvėje įkaitinkite aliejų. Suberkite svogūną, česnaką, aitriąją papriką ir imbierą, kepkite 2–3 min., kol suminkštės ir paskleis aromatą. Tuomet sudėkite kario pastą, pamaišykite ir pakepinkite dar minutę, kad atsiskleistų prieskonių skonis. Į mišinį sudėkite pomidorus ir cukinijas, įpilkite kokosų pieno. Užvirkite, o tada sumažinkite kaitrą ir troškinkite apie 10–15 min., kol cukinijos suminkštės, bet išlaikys formą. Cukinijoms suminkštėjus, į puodą suberkite nuskalautus avinžirnius. Viską pagardinkite druska, pipirais ir dar pavirkite 5 min. Pabaigoje įlašinkite žaliosios citrinos sulčių. Patiekalą patiekite karštą su ryžiais, pita arba kuskusu. Viską apibarstykite šviežiomis kalendromis.
Cukinijų džemas su citrusiniais vaisiais ir prieskoniais
1 kg nuluptų cukinijų, be sėklų, supjaustytų mažais kubeliais,
2 apelsinų (jų sulčių ir tarkuotos žievelės),
1 citrinos sulčių ir žievelės,
3–4 cm šviežio imbiero šaknies, tarkuotos,
1 šaukštelio malto kardamono,
1 cinamono lazdelė,
700 g cukraus (galima maišyti pusiau su ruduoju).
Cukinijas nulupkite, pašalinkite sėklas ir supjaustykite mažais kubeliais. Apelsinus ir citriną gerai nuplaukite, nutarkuokite žieveles ir išspauskite sultis. Cukinijas sumaišykite su cukrumi, citrusinių vaisių sultimis ir jų žievelėmis. Palikite 2–3 valandoms, kad išsiskirtų sultys. Perkelkite masę į puodą, suberkite tarkuotą imbierą, kardamoną ir cinamono lazdelę. Virkite ant vidutinės kaitros apie 30–40 min. maišydami, kol džemas sutirštės. Pabaigoje išimkite cinamono lazdelę. Karštą džemą supilstykite į sterilizuotus stiklainius, sandariai užsukite ir apverskite aukštyn dugnu 5 minutėms. Vėliau stiklainius perkelkite į lentyną, o džemą naudokite norimiems patiekalams pagardinti. Jei mėgstate švelnesnę tekstūrą, sutrinkite džemą trintuvu prieš baigdami virti. Norint dar egzotiškesnio skonio, galima įberti truputį aitriosios paprikos dribsnių: saldumas ir aštrumas puikiai dera.
