Rudeniški receptai su vištiena

Ką būtina žinoti
„Vištiena dėl savo universalumo, kainos ir nesunkaus paruošimo visuomet pirkėjų labai mėgstama. Ši mėsa patinka daugeliui; tai dažnas sveiko gyvenimo būdo šalininkų, vaikus auginančių šeimų pasirinkimas, be to, ją galima derinti su įvairiausiais priedais. Pačią paprasčiausią krūtinėlę ar blauzdeles galima paruošti taip, kad patiekalas pavergs net ir išrankiausio maisto kritiko širdį, – nereikės nei daug išlaidų, nei daug darbo“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Jai pritaria „Iki“ mėsos technologas Vitoldas Fedaravičius – vištieną lengva paruošti, skirtingi prieskoniai ir marinatai gali atskleisti vis kitokį jos skonį. Be to, ji aprūpins organizmą baltymais, joje mažiau sočiųjų riebalų nei raudonoje mėsoje, ją mėgsta ir tie, kurių jautresnė virškinimo sistema, nes vištiena lengvai virškinama. Žinoma, jeigu tinkamai ją paruošite.
Patariama rinktis šviežią, vietinės kilmės vištieną iš Lietuvos ūkių. Kodėl? Trumpiausias kelias nuo ūkio iki vartotojo – mažiau laiko šaldytuve ir daugiau šviežumo. „Be to, ieškokite užrašo, kad paukščiai auginti be antibiotikų. Tai paprastas, bet patikimas kokybės rodiklis, – paukščiai, kuriems nereikėjo antibiotikų, augo sveiki“, – pataria V. Fedaravičius.
Nuo seno daugelis esame mokyti, kad, prieš ruošiant patiekalą, vištieną būtina nuplauti. Tačiau tyrimai parodė, kad tai klaida: bakterijos nuo žalios mėsos su besitaškančiu vandeniu pasklinda žymiai plačiau. Taigi vištienos neplaukite, tačiau būtina užtikrinti švarą. Kruopščiai plaukite rankas tiek prieš, tiek iškart po darbo su žalia vištiena. Neplautomis rankomis nelieskite kitų produktų, jiems nenaudokite to paties peilio, lentelės. Taip išvengsite kryžminės taršos.
Žaiskite su prieskoniais
Vištiena pati savaime nėra išraiškingo skonio, todėl prašyte prašosi prieskonių. Jei esate minimalistas arba naudojate kitus ryškaus skonio ingredientus, pakaks bent druskos, pipirų, sako „Iki“ kulinarijos šefė Elvyra Semaška.
„Jei mėgstate Viduržemio jūros dvelksmą, naudokite rozmarinus, čiobrelius, bazilikus, raudonėlius, citrinų sultis, česnakus. Rytietiško skonio patiekalui tiks ciberžolės, imbierai, kuminai, kalendros, kardamonai. Šie prieskoniai ne tik suteikia egzotiško skonio, bet ir gražią auksinę spalvą. Azijietiškos virtuvės gerbėjų sąjungininkai bus sojų padažas, česnakai, imbierai, aitriosios paprikos, šlakelis sezamų aliejaus. Ypač pasaulyje populiarus pasirinkimas yra ir medus ar klevų sirupas kartu su garstyčiomis ir trupučiu česnakų – tai tobula pusiausvyra tarp saldumo ir pikantiškumo“, – idėjomis dalijasi maisto gamybos žinovė.
Vištieną, priešingai nei antieną ar jautieną, būtina visiškai iškepti. Vidinė jos temperatūra turi pasiekti apie +74 °C – tuomet ji saugi valgyti ir sultinga, pabrėžia E. Semaška. Pernelyg ilgai kepama vištiena praranda sultis, todėl tampa sausa. Jei vis nepavyksta tobulai iškepti krūtinėlės, rinkitės šlaunelių mėsą. Ji turi daugiau riebalų, todėl išvengsite klaidų kepdami. Iškepusią vištieną verta palikti kelioms minutėms ramiai pabūti ir tik tuomet pjaustyti.
Vertybė – universalumas
Norint, kad vištiena būtų iškepusi, bet neperkepusi, svarbu ir gabalėlių dydis. Jeigu jie vienodi, prireiks vienodo laiko iškepti keptuvėje ar orkaitėje. Stenkitės vištieną supjaustyti panašaus dydžio gabalėliais, prieš tai galite trumpam įdėti mėsą į šaldiklį, – bus tvirtesnė ir lengviau pjaustyti. Jei kepsneliai nevienodi, galite paploninti mėsą muštuku.
„Vienas iš vištienos pranašumų – jos universalumas. Ji tiks ir greitai vakarienei – grįžus iš darbo karštas patiekalas jau po pusvalandžio garuos ant stalo. Vištiena tiks ir norint palikti įspūdį – pavyzdžiui, iš jos paruošus sodrų, kvapnų, šaltajam metų laikui idealiai tinkantį troškinį su aitriosiomis paprikomis. Ji tiks ir norintiems iki soties pasimėgauti rudeniškomis gėrybėmis – vienoje skardoje paruošite maistingą, skanią ir spalvingą vakarienę“, – sako E. Semaška.
Rudeniška vištiena su obuoliais ir spanguolėmis
650 g šviežių viščiukų broilerių krūtinėlių filė,
2 obuoliai,
60 g džiovintų spanguolių,
60 ml medaus,
1 šaukštelis cinamono,
aliejus,
1 šaukštas sviesto,
druska,
pipirai,
3 šaukštai miltų.
Obuolius nulupkite, išimkite sėklas ir supjaustykite mažais kubeliais. Įkaitinkite didelę keptuvę su 1 šaukštu alyvuogių aliejaus ir 1 šaukštu sviesto, suberkite obuolius, pagardinkite cinamonu ir kepkite apie 5 minutes, kol obuoliai suminkštės ir išskirs sultis. Įmaišykite medų ir spanguoles, kad susidarytų lipni, sirupo konsistencijos glazūra.
Krūtinėles padalykite į kelis plonesnius kepsnelius ir pabarstykite druska, pipirais, tada apvoliokite miltais. Iškepkite keptuvėje su šlakeliu aliejaus iš abiejų pusių. Patiekdami vištieną apipilkite obuolių, spanguolių, cinamono, medaus padažu, įdėkite mėgstamo garnyro.
Šildantis vištienos su aitriosiomis paprikomis troškinys
650 g šviežių viščiukų broilerių krūtinėlių filė,
1 svogūnas,
2 česnako skiltelės,
1 Chalapos paprika,
1 šaukštelis kumino,
1 šaukštelis džiovintų raudonėlių,
5 puodeliai sultinio,
2 skardinės baltų pupelių,
350 g konservuotų kukurūzų,
2 (arba mažiau, jei nenorite labai aštriai) konservuotų aitriųjų paprikų,
druska,
pipirai,
aliejus,
1/2 puodelio grietinės.
Patiekti:
avokadas,
grietinė,
šviežių kalendrų arba petražolių,
trupintų kukurūzų traškučiai,
tarkuotas fermentinis sūris.
Puode įkaitinkite aliejų, sudėkite smulkintą svogūną, pjaustytą Chalapos papriką ir maišydami kepinkite, kol suminkštės (apie 8 minutes). Įdėkite išspaustas česnako skilteles, suberkite raudonėlius, kuminą ir kepinkite maišydami, kol pasklis aromatas (apie 1 minutę).
Krūtinėles supjaustykite į tris dalis ir sudėkite į keptuvę, supilkite sultinį ir aitriąsias paprikas, pagardinkite druska ir pipirais. Užvirinkite, tada sumažinkite ugnį ir troškinkite be dangčio, kol vištiena bus išvirusi, 10–12 minučių. Vištieną dėkite į lėkštę ir suplėšykite dviem šakutėmis.
Į puodą sudėkite pupeles ir užvirinkite. Kepinkite, mediniu šaukštu dalį pupelių patrindami, kol troškinys šiek tiek sutirštės, apie 10 minučių. Sudėkite kukurūzus, suplėšytą vištieną ir dar apie minutę patroškinkite maišydami. Nuimkite nuo ugnies ir įmaišykite grietinę.
Troškinį supilkite į dubenėlius. Papuoškite plonais avokado griežinėliais, šviežiomis smulkintomis kalendromis, kukurūzų traškučiais ir sūriu.
Vištiena su moliūgu ir kitomis daržovėmis
650 g viščiukų broilerių blauzdelių,
650 g moliūgo,
1 rausvasis svogūnas,
450 g briuselinio kopūsto,
1/2 žiedinio kopūsto,
druska,
pipirai,
alyvuogių aliejus,
2 česnako skiltelės,
2 šaukštai garstyčių,
2 šaukštai medaus,
2 šaukštai balzaminio acto,
2 šaukšteliai smulkintų šviežių čiobrelių.
Dubenyje sumaišykite išspaustą česnaką, garstyčias, medų, balzaminį actą, 3 šaukštus alyvuogių aliejaus, 1 šaukštelį druskos, ¼ šaukštelio pipirų ir šviežius čiobrelius. Sudėkite viščiukų blauzdeles, gerai išmaišykite ir palikite pasimarinuoti bent 20 minučių.
Moliūgą nulupkite ir supjaustykite 1–1,5 cm dydžio kubeliais. Briuselinius kopūstus perpjaukite pusiau. Atskirkite žiedinio kopūsto žiedynus ir didesnius pasmulkinkite. Svogūną nulupkite ir supjaustykite griežinėliais. Galite naudoti ir kitokių daržovių: kubeliais pjaustytų bulvių, morkų ir pan. Sudėkite daržoves į skardą, apšlakstykite 2 šaukštais alyvuogių aliejaus, pagardinkite druska, pipirais, jei norite – ir kitais mėgstamais prieskoniais, gerai išmaišykite.
Skardoje tolygiu sluoksniu išdėliokite vištieną ir daržoves, apliekite likusiu marinatu ir šaukite į iki 220 °C temperatūros įkaitintą orkaitę. Kepkite 40–50 minučių, kol vištiena visiškai iškeps. Baigdami kepti kelioms minutėms įjunkite grilio funkciją, kad vištiena apskrustų.
Vištiena su makaronais ir feta
650 g šviežių viščiukų broilerių krūtinėlių filė,
220 g mėgstamų makaronų,
1/2 šaukštelio rūkytos paprikos,
1 šaukštelis itališkų žolelių,
druska,
pipirai,
220 g vyšninių pomidorų,
5 česnako skiltelės,
150 g šviežių špinatų,
170 g fetos,
aliejus,
3 šaukštai šviežiai spaustų citrinų sulčių.
Išvirkite makaronus pagal instrukcijas ir nusausinkite.
Kol verda, supjaustykite krūtinėlę juostelėmis, pagardinkite rūkyta paprika, itališkomis žolelėmis, druska, pipirais. Iškepkite keptuvėje su šiek tiek aliejaus ir atidėkite.
Į tą pačią, dabar jau tuščią keptuvę sudėkite perpus perpjautus vynuoginius pomidorus, susmulkintą česnaką, įberkite ¼ šaukštelio druskos ir įpilkite 1 šaukštą alyvuogių aliejaus. Pakepkite pomidorus vidutinėje temperatūroje apie 2 minutes, kol suminkštės ir išskirs sultis. Įmaišykite šviežius špinatus ir pakepkite, kol suminkštės.
Į keptuvę su daržovėmis sudėkite išvirtus ir nusausintus makaronus. Įpilkite 3 šaukštus šviežiai spaustų citrinų sulčių ir suberkite trupintą fetos sūrį. Pakepkite vidutinėje temperatūroje, viską maišydami, 1 minutę. Jei norite, įpilkite dar 1 šaukštą alyvuogių aliejaus. Įdėkite iškeptą vištieną, švelniai pašildykite ir patiekite.
Naujausi komentarai