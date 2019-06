Jonines švęskite gamtoje, bet valgykite kaip restorane: receptų idėjos savaitgaliui

Ilgiausiai metų nakčiai ruošiasi iš anksto

Viena smagiausių ir seniausiai Lietuvoje minimų kalendorinių švenčių – Rasos ar Joninės, kitaip dar yra vadinamos vasaros saulėgrįžos švente. Anot prekybos tinklo komunikacijos vadovės Bertos Čaikauskaitės, žmonės šiai šventei pradeda ruoštis gerokai iš anksto – tą atspindi ir didėjanti konkrečių produktų paklausa.

„Didžiausio pirkėjų susidomėjimo su Joninių šventimu susijusios prekės sulaukia likus savaitei iki šventės. Kaip ir kiekvienais metais artėjant Joninėms mūsų prekybos tinklo asortimente padidėja iškyloms skirtų produktų ir prekių paklausa. Pirkėjai dažniausiai renkasi mėsos produktus – šašlykus arba dešreles, tačiau pastebime, kad šiais metais taip pat populiarėja jau pagaminti trikampiai sumuštiniai, mėsainiai, submarinai, kibinai. Savo asortimente taip pat turime platų sūrių, tinkamų kepimui, pasirinkimą ir matome, kad pirkėjai juos atranda ir perka itin noriai“, – pasakoja B. Čaikauskaitė.

Nauja tendencija – ant grotelių keptas sūris

Prekybos tinklo maisto ekspertės Vilmos Juodkazienės teigimu, sūris – puikus ir sveikas pasirinkimas, nes jis gali būti kepamas tiek grilyje, tiek orkaitėje ar keptuvėje net nenaudojant papildomų riebalų.

Pastebime, jog artėjant Joninėms šašlykų pardavimai šokteli daugiau kaip 40 proc.

„Griežinėliais supjaustytą sūrį dažniausiai reikia kepti tol, kol jis gražiai apskurs ir tada skanauti. Nenuostabu, kad vis daugiau lietuvių jį renkasi iškyloms ar piknikams, nes jis idealiai tinka tiek kasdieniams patiekalams, tiek užkandžių stalui paįvairinti. Pavyzdžiui, sūris, kuris yra pagamintas iš karvės, avies ir ožkos pieno, idealiai tinka kepimui grilyje, nes skirtingai nuo kitų rūšių sūrių, jis išlaiko savo formą“, – pasakoja V. Juodkazienė.

Ryškėjanti nauja sūrių kepimo grilyje tendencija, anot B. Čaikauskaitės, visgi neužgožia mėsos produktų, ypač šašlykų ir dešrelių populiarumo. Kiekvienais metais prieš Jonines lietuviai jomis apsirūpina gerokai iš anksto ir ima planuoti savo šventinį meniu.

„Pastebime, jog artėjant Joninėms šašlykų pardavimai šokteli daugiau kaip 40 proc. Populiariausi iš tokių gaminių yra marinuoti kiaulienos šašlykai bei kiaulienos šašlykai su majonezu. Taip pat daug nuperkama marinuotų ir žalių vištienos sparnelių bei blauzdelių. Kepimui ant grotelių pirkėjai taip pat dažnai renkasi įvairias dešreles. Jų pardavimai vasarą išauga daugiau nei dvigubai“, – sako B. Čaikauskaitė.

Kitokie fish and chips

Tuo metu maisto ekspertė V. Juodkazienė sako, kad nors daugeliui lietuvių išvyka neįsivaizduojama be ant grotelių kepamos mėsos gaminių, tačiau ji siūlo išmėginti ir naujas alternatyvas – pavyzdžiui, pasigaminti populiariuosius fish and chips šiek tiek kitaip.

„Fish and chips arba tiesiog kitaip – žuvis tešloje su keptomis bulvių skiltelėmis, vis labiau populiarėja ir Lietuvoje. Tad šiais metais, Joninių vaišių stalui, siūlau pasigaminti sveikesnę ir originalesnę jų alternatyvą – cukinijų ir kukurūzų kepsnelius su pitos traškučiais, kurie skoniu tikrai nenusileis savo pirmtakui. Taip pat vietoje įprastų kiaulienos ar vištienos šašlykų, tiems, kurie nori pikantiškesnio skonio, rekomenduoju rinktis avieną arba jautieną“, – sako V. Juodkazienė ir dalinasi patiekalų, skirtų Joninėms receptais.

Reikės:

Kepsneliams:

– 2 v. š. alyvuogių aliejaus;

– 1 didesnės smulkiai supjaustytos cukinijos;

– 2 sukapotų česnako skiltelių;

– 400 g mėgstamų pupelių;

– citrinos sulčių (pusės citrinos);

– 200 g graikiško jogurto;

– 2 v. š. kapotų mėtų.

Traškučiams:

– 8 gabalėlių graikiškos pitos duonos;

– 2 v. š. alyvuogių aliejaus;

– šiek tiek druskos.

Gaminimas:

Norėdami pagaminti pitos traškučius, visų pirma, patepkite abi duonelės puses aliejumi ir supjaustykite norimo dydžio traškučių gabalėliais. Paskirstykite juos ant didelės kepimo skardos, pritaikytos kepti grilyje ir pabarstykite druska. Kepkite apie 15 minučių, kol pradės skursti. Jiems atvėsus, jie taps traškūs. Tuomet pradėkite gaminti kepsnelius. Įkaitinkite grilio keptuvėje aliejų. Ten sudėkite cukiniją, pupeles ir česnakus kartu su prieskoniais ir kepkite, kol cukinijos taps minkštos. Atsidėkite kelis šaukštus iškeptų cukinijų ir česnakų, o visą kitą dalį palikite keptuvėje, tik kartu dar įdėkite pupeles, jogurtą, mėtas ir įpilkite citrinos sulčių. Šiek tiek patroškinkite ir sudėkite viską į dubenį. Tuomet masę sudėkite į rankinį trintuvą ir gerai sutrinkite, kol taps mase, paruošta kepti. Viską sukrėskite į grilio keptuvę ir kepkite, kol kepsneliai įgaus reikiamą spalvą. Juos patiekite kartu su atsidėta dalimi cukinijų, česnakų ir jau paruoštais traškučiais. Prie jų taip pat galite priderinti šviežias daržoves ar mėgstamą padažą. Skanaus!

Aštri aviena su džiovintomis slyvomis

Reikės:

– 1 kg minkštos avienos;

– 250 g džiovintų slyvų (be kauliukų);

– 5-6 vidutinio dydžio bulvių;

– 1 didelio svogūno;

– 2 vnt. morkų;

– 1 čili pipiro;

– 150 ml aliejaus;

– 500 ml karšto vandens;

– apie 25 vnt. kvepiančių pipirų žirnelių;

– 1 a. š. kmynų;

– 2 a. š. kalendros;

– 1 a. š. malto kardamono;

– šiek tiek druskos, šviežiai maltų juodųjų pipirų.

Gaminimas:

Avieną supjaustykite didesniais gabaliukais. Į didelį, kepimui grilyje pritaikytą, puodą supilkite aliejų ir ten sudėkite avienos gabaliukus. Tuomet suberkite kalendrą, kvapniuosius pipirus, kardamoną ir dėkite ant grilio pakaitinti tol, kol atsiskleis prieskonių aromatas. Ten pat sudėkite avienos gabaliukus ir pamaišydami kepkite apie 20 minučių. Per tą laiką nulupkite ir supjaustykite svogūną pusžiedžiais. Morkas taip pat nuvalykite ir supjaustykite griežinėliais. Į puodą suberkite svogūnus, morkas ir pakepinkite kelias minutes. Į apkepintas daržoves įpilkite 500 ml karšto vandens ir išmaišykite. Uždenkite dangčiu, puodą uždėkite ant grilio ir troškinkite apie valandą laiko. Per tą laiką nuplaukite džiovintas slyvas, užpilkite jas karštu vandeniu ir palikite keliolikai minučių pastovėti. Nuvalykite ir didesniais gabaliukais supjaustykite bulves. Vėliau nuo grilio nuimkite puodą su aviena bei daržovėmis ir į jį sudėkite bulves, berkite druskos, pipirų ir atsargiai pamaišykite. Tuomet viską vėl dėkite ant grilio ir troškinkite dar apie 20 minučių. Per tą laiką nusausinkite džiovintas slyvas ir perpjaukite jas per pusę. Supjaustykite čili pipirą. Juos sudėkite į puodą ant grilio ir vėl viską troškinkite apie pusvalandį. Praėjus nurodytam laikui, išimkite avienos troškinį ir papuoškite jį kalendros lapeliais ir ragaukite. Skanaus!

Grilyje kepta žuvis su daržovėmis

Reikės:

– 1 agurko;

– 200 g vyšninių pomidorų;

– 1 v. š. alyvuogių aliejaus;

– 1 jalapeno pipiro, supjaustyto;

– 750 mėgstamos žuvies filė;

– 1 v. š. šviežios, smulkintos mėtos;

– 1 a. š. tarkuotos žaliosios citrinos žievelės;

– 2 a. š. malto kumino;

– 2 v. š. šviežiai spaustų žaliųjų citrinų sulčių;

– saujos svogūnų laiškų ir prieskonių pagal skonį.

Gaminimas:

Iš pradžių pagaminkite padažą. Viename dubenėlyje sumaišykite 1 šaukštelį kumino, ketvirtadalį šaukštelio druskos, žaliosios citrinos žievelę, žaliosios citrinos sultis ir alyvuogių aliejų. Į tą patį dubenėlį sudėkite smulkintą agurką, supjaustytus pomidorus, smulkinus svogūnų laiškus, jalapeną, mėtų lapelius ir viską gerai išmaišykite. Žuvies filė pabarstykite likusiu kiekiu kumino ir druskos. Paruoštą žuvį vartant kepkite apie 15 minučių įkaitintame grilyje tol, kol žuvis suminkštės. Jei žuvis trapesnė, ją prieš tai suvyniokite į foliją. Iškepusią žuvį supjaustykite norimais gabaliukais, sudėkite į lėkštes ir ant viršaus užpilkite paruoštą padažą. Šalia galite patiekti grilyje keptas daržoves. Skanaus!

Grilyje kepta vištiena su kuskusu

Reikės:

– 10 gabalėlių vištienos šlaunelių mėsos;

– 4 skiltelės česnako;

– 300 g kuskuso;

– 300 ml verdančio vandens;

– 5 lapelių šafrano;

– 1 v. š. sviesto;

– šiek tiek druskos, pipirų ir šviežio čiobrelio.

Gaminimas:

Vištieną įtrinkite druska, pipirais, smulkintu čiobreliu ir traiškytu česnaku. Tuomet ją sudėkite į grilio keptuvę ir kepkite apie 3–5 minutes iš abiejų pusių. Per tą laiką į verdantį vandenį suberkite šafraną, sumaišykite ir palaukite, kol vanduo nusidažys. Tuomet į vandenį suberkite kuskuso kruopas, šiek tiek druskos, pipirų ir uždenkite dangčiu. Leiskite viskam pastovėti kelias minutes ir vėliau atidengę sudėkite sviestą. Viską vėl gerai išmaišykite. Statykite ant ugnies ir maišant pavirkite apie 7 minutes. Skanaus!