Paprikų gidas: kurias rinktis?

Lietuviai labiausiai įpratę rinktis saldžiąsias paprikas, tačiau daug skirtingų rūšių paprikų pirkėjų dar neatrastos, todėl, norint išbandyti naujus skonius, svarbu žinoti, ką rinktis ir kaip nesupainioti įprasto saldaus paprikos skonio su aštresnėmis paprikų giminaitėmis, rašoma „Iki“ pranešime spaudai.
Skonių gausa
Baltosios paprikos pasižymi švelniu, gaiviu, subtiliai saldžiu skoniu ir maloniu traškumu. Dėl to jos tinka ten, kur nenorima, kad daržovės skonis užgožtų kitus ingredientus. Jas galima pjaustyti į šviežias salotas, dėti į sumuštinius, patiekti su humusu ar kitomis užtepėlėmis, naudoti daržovių užkandžiams.
Geltonosios paprikos yra saldesnės, sultingos, jose juntamos vaisių natos. Jas ypač tinka valgyti šviežias, tačiau jų saldumas gražiai atsiskleidžia ir kepant. Geltonąsias paprikas galima derinti su feta ar mocarela, vištiena, žuvimi, dėti į salotas, tortilijas arba kepti ant grilio.
Žaliosios paprikos turi ryškesnį, gaivų, lengvai pikantišką skonį ir yra traškios. Todėl jos geras pasirinkimas, kai patiekalui norisi daugiau charakterio, o ne saldumo. Jos dera su jautiena, vištiena, svogūnais ir pomidorais, tinka troškiniams, kiniškiems patiekalams, picoms ar fajitoms.
„Paprikos labai universalios, nes jas galima valgyti ir visai neapdorotas, ir kepti, troškinti ar įdaryti. Jei norisi traškumo ir gaivumo, jas siūlyčiau palikti šviežias, o kepant paprikų skonis tampa kitoks. Jos suminkštėja, geriau atsiskleidžia jų saldumas. Todėl verta neapsiriboti vien salotomis: paprikas labai tinka kepti ant grilio, dėti į troškinius, sriubas ar įvairius įdarus“, – sako Jolanta Sabaitienė, „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja.
Ir saldžiau, ir švelniau
Smailiosios „Palermo“ paprikos iš kitų išsiskiria ne tik pailga forma, bet ir skoniu. Jos švelniai traškios, o nokdamos darosi vis saldesnės. Todėl jų verta paragauti, ir vieną. Supjaustytos juostelėmis jos tinka užkandžiams ir salotoms, taip pat jas galima kepti orkaitėje ar ant grilio. Saldus skonis gerai dera su minkštais sūriais, pomidorais, mėsa ir šviežiomis prieskoninėmis žolelėmis.
Paprastas būdas panaudoti saldžiąsias paprikas sočiam patiekalui – jas įdaryti. Šias paprikas puikiai tinka derinti su jautienos, ryžių ir pomidorų įdaru arba rinktis itališką variantą su vištiena ar kalakutiena, ryžiais, mocarela, parmezanu ir bazilikais. Šios daržovės tinka ir vegetariškiems įdarams su ryžiais, pupelėmis, pomidorais ir sūriu.
Dar viena įdomi rūšis yra „Pimiento de Padrón“. Šių nedidelių paprikų skonis yra švelnus, su riešutų ir žalumos natomis, tačiau valgant jas gali pasitikti pikantiškas netikėtumas – kas dešimta ar kas penkiolikta paprika gali būti netikėtai aitri.
Vienas paprasčiausių būdų jas paruošti – kepti visas keptuvėje ar ant grilio, kol apskrus, ir pagardinti druska. Taip paruoštos paprikos gali tapti atskiru užkandžiu arba tapų stiliaus vaišių dalimi, jas galima derinti su sūriais ar mėsos patiekalais.
Kai norisi aštrumo
Visai kita paprikų kategorija – aitriosios. Svarbu žinoti, kad vien žodis „aitrioji“ dar mažai ką pasako: skirtingų paprikų aštrumas ir skonio profilis gali gerokai skirtis. Aitriosios paprikos plačiai naudojamos Lotynų Amerikos ir Azijos patiekaluose, jos tinka sriuboms, troškiniams, buritams, takams, padažams ir įvairiems kitiems patiekalams.
Žaliosios Chalapos paprikos yra geras pasirinkimas norintiems juntamo, tačiau ne ekstremalaus aštrumo. Jos vidutiniškai aštrios, kartu gaivios ir sultingos. Chalapos paprikos ypač tinka mėsainiams, kukurūzų traškučiams, takams, kesadilijoms ar picoms, dera su sūriu, avokadais, pomidorais, pupelėmis ir mėsa.
Raudonosios aitriosios paprikos suteikia gerokai ryškesnės kaitros. Jų galima dėti į sriubas, troškinius, padažus ir marinatus, derinti su česnakais, pomidorais, mėsa ar kitomis daržovėmis.
Kajeno paprikos yra ryškiai aštrios, sodraus skonio ir išraiškingo aromato. Todėl jų dažniausiai užtenka nedaug. Jos tinka troškiniams, padažams, marinatams, mėsos ar ankštinių daržovių patiekalams.
Datulinės paprikos skirtos tikriems aštrumo gerbėjams. Jos itin aitrios, tačiau kartu turi išskirtinių tropinių, vaisiškų skonio natų, o jų kaitra išlieka ilgai. Datulinės paprikos ypač tinka aitriems padažams, salsoms ir marinatams, tačiau dėl intensyvaus skonio jas reikėtų naudoti itin saikingai.
„Saldžiąsias paprikas galima gana drąsiai naudoti didesniais kiekiais, o su aitriosiomis geriau pradėti atsargiau. Paprastą patiekalą jos gali labai greitai pakeisti, todėl pirmiausia verta įdėti mažiau, paragauti ir tik tuomet didinti kiekį. Pjaustant itin aitrias paprikas svarbu saugoti rankas ir akis“, – pataria Jolanta Sabaitienė.
Gaminant su aitriosiomis paprikomis rekomenduojama jas pjaustyti mūvint pirštines, o palietus jas plikomis rankomis – kruopščiai nusiplauti rankas ir vengti liesti akis.
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