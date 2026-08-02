Skirtingiems patiekalams – skirtinga mėsos rūšis

„Lidl“ pranešime žiniasklaidai dalijamasi patarimais, kokią mėsą rinktis šašlykams, mėsainiams ar troškiniams, norint mėgautis gardžiu patiekalu.
Šašlykams. Geriausia rinktis kiaulienos sprandinę – ji nėra per riebi, tačiau turi pakankamai riebalų, kurie kepant neleidžia mėsai išsausėti ir padeda išlaikyti sultingumą. Puikus pasirinkimas yra ir kiaulienos mentė – nors ji kiek liesesnė nei sprandinė, kepant išlieka minkšta ir aromatinga. Vištienos iešmeliams rekomenduojama rinktis šlaunelių mėsą – ji riebesnė ir sultingesnė nei krūtinėlė, todėl kepant neišsausėja. Norint paruošti gardžius šašlykus, svarbu ne tik tinkamai pasirinkti mėsą, bet ir atkreipti dėmesį į jos paruošimą ir kepimo temperatūrą. Tiek kiaulienos sprandinei, tiek mentei puikiai tinka klasikiniai svogūnų, jogurto ar garstyčių pagrindo marinatai. Skubant mėsą pakanka marinuoti vos pusvalandį, tačiau ilgesnis marinavimas padeda išgauti dar sodresnį skonį. Šašlykai iškepa maždaug per 15 minučių, tačiau veriant mėsą ant iešmo svarbu jos nesuspausti – nedideli tarpai leidžia karščiui tolygiai pasiskirstyti, tačiau nereikėtų palikti ir per didelių tarpų, nes tuomet mėsa gali pradėti sausėti.
Gardžiam mėsainiui. Gerai paruoštas mėsainis lengvai gali tapti vienu skaniausių vasaros grilio patiekalų. Mėsainiams dažniausiai naudojama jautiena, o sultingam ir gardžiam rezultatui rekomenduojama rinktis jautienos sprandinę, mentę arba krūtinės dalį. Šios dalys turi daugiau riebalų, todėl kepant maltinis išlieka minkštas ir sultingas. Iš liesesnių dalių, pvz., kumpio, pagamintas mėsainio maltinis gali būti pernelyg sausas. Prieš kepant maltinį rekomenduojama pagardinti druska, šviežiai maltais pipirais ir mėgstamais prieskoniais, o norint išlaikyti dar didesnį sultingumą – lengvai apšlakstyti aliejumi. Kepant maltinio nereikėtų dažnai vartyti ar spausti mentele, nes taip prarandamos viduje besikaupiančios sultys. Geriausia vieną jo pusę kepti kelias minutes, kol ji sutvirtės ir gražiai apskrus, o tuomet apversti ir kepti iki norimo iškepimo lygio.
Sultingiems troškiniams. Troškinimas yra vienas geriausių būdų paruošti kietesnes mėsos dalis, nes ilgai gaminama mėsa tampa itin minkšta, sultinga ir byrančios tekstūros. Troškiniams puikiai tinka tiek kiauliena, tiek jautiena. Dažniausiai rekomenduojama rinktis sprandinę, mentę ar kitas daugiau jungiamojo audinio turinčias dalis. Ilgai troškinant šis audinys suyra, todėl mėsa tampa itin minkšta, sultinga ir sodraus skonio. Liesesnes dalis, pvz., kumpį, rekomenduojama troškinti ilgiau, kad mėsa neišsausėtų ir išliktų minkšta.
Greitai kepti. Vištienos filė, kiaulienos, jautienos ar kalakutienos faršas – vieni universaliausių pasirinkimų, kai norisi greitai ir skaniai paruošti pietus ar vakarienę. Šie produktai iškepa vos per kelias minutes, o puikiam skoniui išgauti nereikia ilgai marinuoti – dažniausiai pakanka pagardinti mėgstamais prieskoniais. Filė ar faršas puikiai dera su ryžiais, makaronais, grikiais ir įvairiomis daržovėmis. Greitai kepti puikiai tinka ir jau paruošti kepsniai. Svarbiausia jų neperkepti – tuomet mėsa išliks minkšta, sultinga ir nepraras savo skonio.
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