Sriuba – šilumai, bendrystei ir gerumui

„Gerumo sriubos dienos – tai kvietimas sustoti, pabendrauti ir išsivirti dubenėlį sriubos, prisimenant tuos, kuriems šilumos labiausiai trūksta, – vienišus senelius. Tikime, kad kartu verdama sriuba gali tapti įkvėpimu susitelkti dėl tų, kurių stalas kuklus, o namuose trūksta šilumos ir bendrystės. Simboliškai lapkričio 29-oji yra Tarptautinė draugo diena, o draugystė prasideda nuo paprasčiausio kvietimo kartu pasidalyti šiluma. Kodėl jos nepaminėjus su dubenėliu sriubos? Kiekvienas gali prisidėti savaip: ištardamas gerą žodį, paaukodamas, išviręs sriubos su šeima, draugais ar kolegomis ir pasidalydamas ja su kitais“, – prie iniciatyvos prisidėti kviečia Maltos ordino pagalbos tarnybos vadovas Edvinas Regelskis.
Šiemet „Maltiečių sriubos“ akcija – jubiliejinė, minimas dvidešimtmetis, tad tikimasi, kad ji išties taps ypatinga ir suburs visą Lietuvą.
Žinomi Lietuvos žmonės prisideda prie iniciatyvos ir dalijasi savo mėgstamų sriubų receptais.
Vytaro Radzevičiaus ukrainietiški barščiai
Sultiniui:
400–500 g jautienos su kauliukais,
300 g kiaulienos šonkaulių,
300 g vištienos su kauliukais,
1–2 svogūnai,
česnakų,
salierų kotų,
druskos,
juodųjų pipirų,
lauro lapų.
Sriubai ir jai patiekti:
2 vidutiniai (apie 250–300 g) virti burokėliai,
3–4 didesnės (350–400 g) bulvės,
300–400 g (maždaug pusė mažo gūžinio) šviežio kopūsto,
2 vidutinės morkos,
2 salierų stiebai,
100–150 g šakninio saliero,
1 didelis arba 2 maži svogūnai,
3–4 skiltelės česnakų,
1,5–2 šaukštai pomidorų pastos,
1 šaukštelis saldžiųjų paprikų miltelių,
druskos,
pipirų,
1–2 šaukštai grietinės vienai porcijai,
šviežių krapų ar petražolių (nebūtina, bet labai tinka).
Mėsą su svogūno galva, česnakais, salierais, druska ir pipirais verdame apie 2 val., per tą laiką visus ingredientus smulkiai supjaustome. Po kelių valandų nupilame sultinį, išvirusią mėsą atskiriame nuo kaulų ir smulkiai supjaustome. Puode, kur bus verdama sriuba, saulėgrąžų aliejuje pakepiname svogūnus ir česnakus. Kai svogūnai suminkštės, pakepiname ir morkas. Supilame sultinį ir pamažu dedame visas supjaustytas daržoves. Paskutinius dedame burokėlius ir kopūstus, nes pastarieji turi likti kietoki. Taip pat sudedame supjaustytą mėsą. Beriame saldžiųjų paprikų miltelių, druskos, pipirų pagal skonį. Užvirus verdame apie 15 min. Patiekiame su grietine. Beje! Grietinę įdėkime į lėkštę prieš pildami sriubą.
Pastaba: sriubai galima naudoti visų trijų mėsos rūšių mišinį arba tik dvi rūšis, svarbiausia – kauliukai tirštam sultiniui.
Alfo Ivanausko originali lęšių ir ryžių sriuba su kukuliais
1 vidutinio dydžio svogūnas,
1 skiltelė česnako,
aliejaus (kepti),
2 l vandens arba sultinio,
100 ml ryžių,
100 ml skaldytų lęšių,
5–6 džiovintos slyvos,
1 kupinas šaukštas adžikos,
10–12 kukulių,
druskos,
šviežių petražolių ar kitų žalumynų.
Svogūną ir česnaką supjaustome ir pakepiname storasieniame puode su aliejumi. Kai svogūnai įgaus gražią auksinę spalvą, supilame vandenį, suberiame ryžius ir lęšius, sudedame džiovintas slyvas. Verdame, kol ryžiai išvirs. Sudedame adžiką, kukulius ir dar paverdame, kol kukuliai sušils. Pabaigoje paragaujame ir pasūdome. Prieš patiekdami leiskime sriubai pastovėti bent 5–6 min. Galima pridėti mėgstamų žalumynų: petražolių, kalendrų, bazilikų.
Jurgos Šeduikytės mėgstamiausia moliūgų sriuba
1 vidutinis moliūgas,
1 saldžioji bulvė,
4 paprastos bulvės,
2 morkos,
1 svogūnas,
4 česnako skiltelės,
sėklų mišinio (moliūgų, saulėgrąžų, kanapių, linų, sezamų sėklas geriausia sutrinti grūstuvėje),
žolelių,
druskos,
pipirų,
1 lauro lapas,
tarkuoto kietojo sūrio.
Moliūgą apkepame orkaitėje, pabarstę šiek tiek druskos ir pipirų, tuo metu verdame bulves, morkas, svogūną, česnakus. Apkeptą moliūgą dedame į bendrą puodą, pabaigiame virti, išimame „atitarnavusį“ lauro lapą, sutriname ir pagardiname mėgstamais prieskoniais. Patiekę pabarstome tarkuotu kietuoju sūriu, žolelėmis ir trintomis sėklomis. Jei mėgstate švelnesnę sriubą, prieš trinant galima šliūkštelti grietinėlės.
