Per šventes nieko nereikia per daug (Alfo Ivanausko receptai)

„Apsikrauname darbais, maisto gaminimu, svečių aptarnavimu, o šventinės dienos pabaigoje suprantame: net nespėjome pasidžiaugti, o jau nurinkinėjame indus nuo stalo“, – pastebi garsusis virtuvės šefas, primindamas daugeliui mūsų pažįstamą jausmą.

Kad ruoša neužgožtų šventės esmės, A. Ivanauskas primena: „Nieko nereikia per daug – nei per daug maisto, nei per daug žmonių, nei per daug įsipareigojimų. Kad ir su kuo sėsite prie šventinio stalo – artimaisiais, bičiuliais ar kaimynais – pasidalykite su jais ir džiaugsmu, ir atsakomybe. Dalykitės paruošiamaisiais darbais, reikalais ir rūpesčiais. Kartu ruoškite vaišes: pusseserė tegul ruošia įdarytus kiaušinius, tėtis sūdo ridikėlius, teta iškepa sultingą viščiuką, o kaimynė pašaldo gaivų tinginį.“

Žinomas virtuvės šefas ragina nepersistengti, nepervargti ir savo artimiesiems neleisti to daryti. „Kai nė vienas prie stalo nesėda pervargęs, šventė būna gyva ir tikra. Atsipalaiduokite ir per šv. Velykas turėkite daugiau laiko šventiniam jausmui, ilgiems pokalbiams ir neblėstančioms emocijoms“, – linki „Virtuvės mitų griovėjų“ idėjinis lyderis ir dalijasi šventinių patiekalų idėjomis.

Rikota ir krienais įdaryti kiaušiniai su silke ir liofilizuotomis avietėmis

5 virti kiaušiniai,

100 g silkės,

2 šaukštai krienų,

3 šaukštai rikotos,

½ citrinos žievelės,

1 šaukštelis liofilizuotų aviečių miltelių,

žiupsnelis druskos,

žiupsnelis juodųjų pipirų.

Virtus kiaušinius perpjaukite pusiau, išimkite trynius. Silkę supjaustykite plonomis juostelėmis. Kiaušinių trynius sutrinkite šakute iki vientisos masės, sudėkite krienus, rikotą, įberkite druskos, pipirų, įtarkuokite citrinos žievelės ir viską išsukite iki vientisos masės. Ja įdarykite kiaušinius, ant viršaus uždėkite pjaustytos silkės ir užberkite liofilizuotų aviečių miltelių.

Margų salotų lėkštė

2 trumpavaisiai agurkai,

8–10 ridikėlių,

200 g karštai rūkytos skumbrės,

150 g įvairių salotų lapų,

juodųjų sezamų salotoms pagardinti.

Užpilui:

2–3 šakelės krapų,

1 maža skiltelė česnako,

2 šaukštai aliejaus,

1 citrinos sultys,

žiupsnelis druskos.

Agurkus supjaustykite griežinėliais, ridikėlius – pusiau ar ketvirtadaliais. Paplėšykite skumbrę. Užpilui susmulkinkite krapus, česnaką, sumaišykite su aliejumi, citrinos sultimis ir druska. Salotas sudėkite į lėkštę, apšlakstykite užpilu, apibarstykite sezamais.

Viščiukas su avinžirnių įdaru

1 ryšelis peletrūnų,

5 skiltelės česnako,

200 g labai minkšto sviesto,

žiupsnelis druskos,

1 viščiukas (1,6–1,8 kg),

1 citrina,

2 aitriosios paprikos,

1 ryšelis petražolių,

400 g virtų avinžirnių,

1 šaukštas saldžiųjų paprikų,

1 šaukštas rudojo cukraus,

1 šaukštas druskos,

žiupsnelis šviežiai grūstų juodųjų pipirų,

alyvuogių aliejaus viščiukui apšlakstyti

Supjaustykite peletrūnus ir 2 česnako skilteles. Į plaktuvą sudėkite minkštą sviestą, smulkintus peletrūnus ir viską išplakite. Pagardinkite druska. Viščiuką nuplaukite ir gerai nusausinkite. Citriną supjaustykite ketvirtadaliais, dviem jų ištrinkite viščiuką, citrinos dalis palikite viduje. Atkelkite nuo krūtinėlės viščiuko odą ir ištepkite krūtinėlę sviestu su prieskoniais, šiek tiek jo palikdami įdarui. Supjaustykite aitriąsias paprikas, likusias citrinos dalis, petražoles, česnaką. Sumaišykite su avinžirniais, pašildytu sviestu su peletrūnais, saldžiąja paprika, cukrumi, druska ir pipirais. Viską sudėkite į viščiuko vidų. Viščiuką apšlakstykite aliejumi. Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C ir kepkite 60 min., kartkartėmis apipildami viščiuką susidariusiomis sultimis. Patiekite su norimu garnyru.

Žaliosios arbatos ir žaliųjų citrinų tinginys, patiekiamas su kiviais

340 g sausainių,

200 g sviesto,

½–1 šaukšto mačios,

300 g sutirštinto pieno,

100 g cukraus sirupo,

1–2 žaliosios citrinos,

žiupsnelis druskos,

2 kiviai,

20 g šviežių šalavijų arba mėtų,

1 žalioji citrina patiekti.

Sausainius sutrupinkite giliame inde. Puode ištirpinkite sviestą, sumaišykite jį su sutirštintu pienu, sirupu ir po truputį berkite mačią, vis paragaudami, kad nebūtų per kartu. Įmaišykite tarkuotas žaliųjų citrinų žieveles, įspauskite sulčių ir įberkite druskos. Gautą masę užpilkite ant sausainių ir gerai išmaišykite. Sudėkite masę į maistine plėvele išklotą pasirinktą indą ir laikykite šaldytuve, kol sustings. Patiekite apibarstę nuluptais ir smulkiais kubeliais pjaustytais kiviais, šalavijo arba mėtų lapeliais ir žaliosios citrinos skiltelėmis.