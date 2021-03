Švieži makaronai ir jų garnyrai: tradicijomis apipinto patiekalo ruošimo subtilybės slypi detalėse

Karantinas ne vieną tautietį paskatino nauju žvilgsniu pažvelgti į maisto gamybą. Laiko leidimas namuose daugumai parodė, kad kartais naujų receptų išbandymas gali tapti viena geriausiai nerimą malšinančių priemonių. Todėl lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ atstovai ragina per karantiną kulinarijos srityje patobulėjusius žmones toliau ugdyti savo įgūdžius. O tam gali pagelbėti naminės makaronų tešlos receptas, nukelsiantis į visų išsiilgtą Italiją.

Gali pasigaminti kiekvienas

„Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė tvirtina, kad tautiečių apsipirkimo įpročiai per pandemiją stipriai pasikeitė. Anot jos, žmonės pradėjo ne tik iš anksto planuoti pirkinių sąrašus, bet ir daugiau gaminti namuose.

„Šiuo laikotarpiu žmonės tapo atviresni naujoms receptų idėjoms. Nors pirkėjams galime pasiūlyti platų konditerijos ir bakalėjos produktų asortimentą, dauguma, vedini smalsumo, dažniau pasiryžta patys pasigaminti ne tik naminę duoną, bet ir šviežius makaronus. Tokie pirkėjų elgsenos pokyčiai skatina mus pasirūpinti, jog kiekvienoje parduotuvėje būtų galima rasti kokybiškiausius kasdienės maisto ruošos produktus“, – teigia E. Dapkienė.

Tuo metu „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė priduria, kad nors dalis žmonių nėra linkę piktnaudžiauti miltiniais patiekalais, švieži makaronai yra kur kas mažiau kaloringi už įsigyjamus parduotuvėse bei pasižymi sveikų angliavandenių gausa.

„Naminių makaronų nereikėtų bijoti, nes juos pagaminti skaniai nėra sudėtinga. Didžiausia klaida, kokią galima padaryti – užpilti juos riebiais ir daug druskos savyje turinčiais padažais. Taip pat, norint išvengti cholesterolio padidėjimo organizme, nederėtų makaronų perkrauti mėsa. Iš tikrųjų, paragavus ką tik pagamintų makaronų, galima pajusti iki šiol neatrastą jų skonį, kuriam pagardinti užteks nedidelio kiekio alyvuogių aliejaus arba natūralaus pomidorų padažo. O jeigu norisi kažko daugiau, galima pridėti šiek tiek troškintų daržovių drauge su parmezano sūriu“, – teigia B. Baratinskaitė.

Jeigu dar niekada neturėjote progos paragauti šviežių makaronų, jūs liksite maloniai nustebinti. Dėl švelnios struktūros ir sodraus skonio jie visapusiškai pralenkia įprastus makaronus.

Itališka virtuve susidomėjusiems maisto gamybos ekspertė atskleidžia naminių makaronų gamybos subtilybes bei dalijasi paprastomis sveikų garnyrų idėjomis.

Kiaušininė makaronų tešla

Reikės: dviejų puodelių kvietinių miltų, trijų didelių kiaušinių, pusės šaukštelio jūros druskos, pusės šaukšto alyvuogių aliejaus.

Gaminimas: suberkite miltų krūvelę ant švaraus stalviršio ir paprastai rankomis sustumkite juos į gilaus lizdo formą. Į paliktą centriuką įmuškite kiaušinius ir alyvuogių aliejų, suberkite druską. Švelniai ir iš lėto su šakute maišykite skystą turinį – pasistenkite nepažeisti iš miltų sudarytų sienelių. Kuomet skysti ingredientai taps vientisa mase, į ją rankomis sustumkite miltus ir pradėkite minkyti tešlą.

Neišsigąskite, jeigu pradžioje tešla pasirodys per sausa. Po 8-10 min. minkymo ji turėtų tapti vientisesnė. Tačiau jeigu tešla vis tiek per sausa, šiek tiek sudrėkinkite pirštus vandeniu ir dar ją paminkykite. Jeigu ji bus per lipni, paberkite daugiau miltų. Pasistenkite iš tešlos suformuoti gražų rutulį, apvyniokite jį maistine plėvele ir palikite 30 minučių pastovėti kambario temperatūroje. Atsiradus laisvo laiko, galite pasiruošti dvi kepimo skardas – išklokite jas kepimo popieriumi bei apibarstykite miltais.

Po 30 minučių išvyniokite tešlos rutulį iš maistinės plėvelės. Supjaustykite jį į keturias lygias dalis. Tada pirmąjį tešlos gabalėlį suplokite į ovalų blyną bei gerai iškočiokite kočėlu. Padėkite blyną ant stalviršio – sulenkite jo kairį ir dešinį šonus į centrą taip, jog susidarytų stačiakampis. Tuomet apverskite jį vertikaliai ir dar kartą iškočiokite, kol šis lakštas taps plonas bei ilgas.

Pusę lakšto paguldykite ant kepimo skardos ir pabarstykite miltais prieš sulenkiant ant viršaus likusią jo pusę. Antrosios pusės viršų taip pat pabarstykite dar miltais – tai būtina, kad jūsų makaronai nesuliptų. Supjaustykite lakštą siauromis juostelėmis ir tuomet visa tai pakartokite su likusiais trimis tešlos gabalėliais.

Paruoštus makaronus sudėkite į sūdytą verdantį vandenį ir leiskite jiems pavirti pora minučių.

Šalia makaronų – naminis marinaros padažas

Reikės: vienos skardinės smulkintų pomidorų, keturių česnako skiltelių, dviejų šaukštų alyvuogių aliejaus, dviejų šaukštelių balzamiko acto, žiupsnelio rudojo cukraus, pusės šaukštelio džiovinto raudonėlio, šiek tiek raudonųjų pipirų dribsnių bei pagal skonį druskos ir pipirų.

Gaminimas: sutrinkite česnakus ir tuomet juos kartu su alyvuogių aliejumi, druska ir pipirais pakepinkite ant silpnos ugnies 2-3 minutes. Praėjus laikui į puodą supilkite visus likusius ingredientus – uždenkite dangčiu ir palikite troškintis ant silpnos ugnies apie 20 minučių. Nepamirškite kartas nuo karto pamaišyti padažo.

Gaivusis pesto padažas

Reikės: dviejų puodelių šviežio baziliko, vienos trintos česnako skiltelės, 60 ml alyvuogių aliejaus, dviejų šaukštų citrinos sulčių, pusės puodelio kedro riešutų, šiek tiek druskos ir pipirų.

Gaminimas: pakepinkite įkaitintoje keptuvėje kedro riešutus. Tuomet kartu su jais į smulkintuvą suberkite prieskonius ir trintą česnaką, taip pat supilkite citrinos sultis – viską gerai sumalkite. Vėliau šalia įdėkite baziliką, supilkite alyvuogių aliejų ir dar kartelį viską sutrinkite.

„Jeigu dar niekada neturėjote progos paragauti šviežių makaronų, jūs liksite maloniai nustebinti. Dėl švelnios struktūros ir sodraus skonio jie visapusiškai pralenkia įprastus makaronus. Tuo metu šie du tradiciniai jų padažai ne tik neužgoš pagrindinio patiekalo ingrediento, bet ir atskleis visas iki šiol neragautas skonių natas. Kadangi visas gamybos procesas nėra trumpas, pasikvieskite į kompaniją savo šeimos narį – tai gali tapti nuotaiką ir mintis praskaidrinančiu bendru užsiėmimu“, – teigia B. Baratinskaitė.