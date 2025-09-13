70-ies metų moteris įkando į kaklą jos šunį užpuolusiam pitbuliui

Apie įvykį JAV, Floridos valstijoje, praneša „People“.
Incidentas įvyko rugsėjo 1-ąją dieną Orlando mieste. 70-metė Shirley Pasamanick išeidinėjo iš prekybos centro, kai netikėtai jos keturiolikos metų šunį Sparky užpuolė pitbulis.
Moteris pabandė apginti savo augintinį lazda, tačiau agresyvus užpuolikas puolė toliau. Tada Sh. Pasamanick puolė pitbulį ir dantimis įkando jam į kaklą. Tik tada pitbulis atsitraukė nuo jos šuns.
„Aš negalėjau atgniaužti jo nasrų, todėl įkandau. Sveriu tik 41 kilogramą. Aš tiesiog neturiu jėgų“, – savo poelgį paaiškino pagyvenusi amerikietė.
Moteris pridūrė, kad po incidento pitbulio šeimininkas paprasčiausiai pasiėmė augintinį už pavadėlio ir nužingsniavo. Jis net nepasidomėjo, ar moteriai ir jos šuniui viskas gerai.
Policija agresyvaus pitbulio šeimininko dar nerado. Jis vis dar ieškomas.
