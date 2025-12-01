Daugiau nei 27 metai pėsčiomis: vyras užbaigė neįtikėtiną kelionę aplink pasaulį

Britas K. Bushby beveik baigė savo neįtikėtiną kelionę aplink pasaulį, kuri prasidėjo 1998 m. Per 27 metus jis nuėjo daugiau nei 30 tūkst. mylių (apie 48,3 tūkst. kilometrų), vengdamas bet kokio mechaninio transporto.
Apie tai pranešė „Lad Bible“.
Jo kelionė vedė per daugybę pasaulinių įvykių: tūkstantmečio minėjimą, rugsėjo 11-osios išpuolius ir COVID-19 pandemiją. Nepaisant pavojų ir nepalankių aplinkybių, K. Bushby laikėsi savo taisyklių – nesinaudoti jokiu transportu ir grįžti namo tik tada, kai pėsčiomis įveiks visą suplanuotą maršrutą.
„Per šiuos 27 metus mačiau tik geriausius dalykus, ir tai tiesiog nuostabu“, – sakė jis interviu „CBS News“.
Kelionės metu K. Bushby susidūrė su dideliais iššūkiais: kirto karo zonas, vos išvengė baltojo lokio atakos ir nuplaukė daugiau nei 186 mylias (apie 300 kilometrų) per Kaspijos jūrą. Tik po 2013 m. jis pradėjo naudoti modernias technologijas, įskaitant išmanųjį telefoną ir „TikTok“, kuriame surinko daugiau nei 350 tūkst. sekėjų.
Keliautojas netrukus grįš namo į Jungtinę Karalystę – jam liko įveikti apie 2 tūkst. mylių (3219 kilometrų).
Jis pabrėžia, kad svarbiausia yra žengti pirmąjį žingsnį: „Nebijokite, atsikelkite nuo sofos ir siekite savo svajonių. Tai jums atveria visą galimybių pasaulį.“
Jo istorija tapo atkaklumo, drąsos ir ryžto simboliu, primenančiu, kad net ir šiandien kelionė aplink pasaulį pėsčiomis išlieka neįtikėtinu pasiekimu.
