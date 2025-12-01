Dėl savo nestandartinio kūno moteris vieniša jau dvejus metus

„Anot visuomenės normų, vyras, esantis santykiuose, turi būti aukštesnis. Taip sunku rasti žmogų, kuris iš tikrųjų norėtų susitikinėti su aukštesniu už save žmogumi.“, – kalbėjo ji.
Vienkartinė fantazija
Pasak Katie, realiame gyvenime, vyrai dažnai negali įveikti šios socialinės kliūties ir susitikinėti su už juos aukštesne moterimi.
„Daugelis vyrų mane mato kaip fantaziją, o kai ją įgyvendina, nebenori pasilikti. Aš tiesiog esu kažkas, ką reikia įtraukti į jų fantazijų sąrašą“, – aiškino moteris ir pridūrė: „Teoriškai vyrams tai tinka, kol mes nesusitinkame. Ūgis jiems tampa problema.“
Aukštos moters gyvenimas
Katie save apibūdina kaip paprastą žmogų tik su labai aukštu ūgiu. Ji stengiasi rasti partnerį, turintį gerą humoro jausmą ir su kuriuo galėtų rasti bendrą kalbą, o ne tokį, kuris ją matytų tik kaip dar vieną laimėjimą savo norų sąraše.
Katie ūgis taip pat kelia kasdienių sunkumų. Pavyzdžiui, dėl neįprasto kojų ilgio ji neranda džinsų ir kas mėnesį išleidžia tūkstančius svarų drabužiams, kurių didžiąją dalį tenka grąžinti.
Anot „Mirror“, nors kojų ilginimo operacijos tampa vis populiaresnės tarp vyrų, turinčių ūgio problemų, moterys, daro priešingai – gulasi po peiliu, kad sumažintų savo ūgį ir padidintų galimybes susirasti partnerį.
