 Ruginienė papasakojo, kam ketina skirti didžiausią dėmesį: puikiai žinau problemą

Ruginienė papasakojo, kam ketina skirti didžiausią dėmesį: puikiai žinau problemą

2025-08-13 07:22
Giedrius Gaidamavičius (BNS)

Socialdemokratų kandidatė į premjeres, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad artimiausiu metu reikėtų susitarti dėl subalansuoto valstybės biudžeto, peržiūrėti socialinės paramos rodiklius, spartinti pensijų augimą, gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą, taip pat priimti sprendimus reikalingus spartesniam investicijų pritraukimui. 

Ruginienė papasakojo, kam ketina skirti didžiausią dėmesį: puikiai žinau problemą
Ruginienė papasakojo, kam ketina skirti didžiausią dėmesį: puikiai žinau problemą / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Mano nusiteikimas ne griauti, o tęsti tai, kas pradėta. (...) Esminis dalykas artimiausiu metu bus sutarti dėl subalansuoto trimečio valstybės biudžeto, neabejotinai bus didinamas minimalus mėnesinis atlyginimas, kartu bendradarbiaujant su socialiniais partneriais padaryti sprendimus įtakojančius spartesnį investicijų pritraukimą“, – feisbuke trečiadienį ryte paskelbė politikė.

„Puikiai žinau problemą dėl skurdo rodiklių – artimiausiu metu reikės peržiūrėti socialinės paramos rodiklių indeksavimą, suteikti palankesnes sąlygas mažas pajamas gaunantiems šeimas. Taip pat gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą, bei spartinti pensijų augimą“, – teigė I. Ruginienė.

Politikė teigė esanti įsitikinusi, kad bus pasiektas, jos teigimu, „esminis tikslas, užtikrinti socialinį ir išorinių sienų saugumą“.

Keičiantis Vyriausybei ir partijoms diskutuojant dėl būsimos valdančiosios koalicijos, trečiadienį I. Ruginienė antrą kartą susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda.

Vietoje atsistatydinusio Gintauto Palucko į ministrės pirmininkės pareigas siūloma socialinės apsaugos ir darbo ministrė su šalies vadovu buvo susitikusi praėjusią savaitę, tačiau tuomet teigė apie valdančiosios daugumos ateitį nekalbėjusi.

Jos kandidatūrą dar turi pateikti prezidentas ir patvirtinti Seimas.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
kandidatė į premjeres
dėmesys
problemos
socialiniai reikalai
sveikatos paslaugos
biudžetas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Rūtenis
Valstybei vadovauti gali ir virėja, nes bankrutuoti beveik neįmanoma, kadangi prireikus lėšų jų visada galima atimti iš mokesčių mokėtojų. Kitaip yra su privačiu verslu, kur neteisingas sprendimas kartais reiškia liūdną pabaigą ir ilgus pokalbius su bankroto administratoriumi. Taigi- aš tvirtai UŽ, kad valstybę valdytu virėjos, nes taip linksmiau.
0
0
nuomonė
Kiek paslydo, nes premjeras ne tik pensininkais turi rūpintis.
0
0
jo
jo, P Y da ru iteisinimui problema TFU
1
0
Visi komentarai (5)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų