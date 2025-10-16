Premjerė: šiuo metu nėra galimybės didinti NPD

„Turime pakankamai įtemptą biudžetą, šiandien matėme, didelį dėmesį skyrėm saugumui, tiek gynybos prasme, tiek socialiniam saugumui, šiai dienai didesnių nuolaidų mokestinėje sistemoje negalime daryti“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė premjerė.
„Tuo labiau, mūsų orientacija yra į šeimų stiprinimą, jau greitai pasieks šeimas sprendimas dėl papildomo NPD, tą irgi turime įsivertinti ir šita lengvata sustiprins šeimas, kurios turi vaikučius ir tai sudėjus, šiai dienai nematome galimybės didinti NPD“, – pridūrė ji.
Papildomas NPD šeimoms įsigalios nuo 2027-ųjų – jis sieks 1044 eurus per metus (87 eurus per mėnesį) už kiekvieną vaiką ar įvaikį.
NPD šiemet siekia 747 eurus ir taikomas gyventojams, gaunantiems iki 1038 eurų algos.
