 Ruginienė: ministerijoms buvo iškelta taupymo sąlyga – kelios vis dar ieško būdų

Ruginienė: ministerijoms buvo iškelta taupymo sąlyga – kelios vis dar ieško būdų

2025-10-10 09:09
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Ankstesnei Vyriausybei pavasarį paprašius visų ministerijų, išskyrus Krašto apsaugos (KAM), jų įstaigas bei asignavimų valdytojus 2026 metais sutaupyti daugiau nei 100 mln. eurų išlaidų, premjerė Inga Ruginienė sako, kad yra kelios ministerijos, kurios dar nerado būdų, kaip taupyti.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Yra viena kita ministerija, bet jie turi pateikti savo planus ir greičiausiai su biudžeto priėmimu tas planas bus. Tai nelengva padaryti, nes sąlyga aiški, kad sutaupymas turi būti ne iš darbo užmokesčio“, – LRT radijui penktadienį sakė premjerė.

„Prašome atsisakyti nereikalingų išlaidų, kurios dabar turint tikslą ir investuojant labiau į saugumą ir gynybą, kai kurių dalykų galbūt galėtume ir atsisakyti. Ministerijos suprato tą užduotį ir bendradarbiauja, dėsime pastangas, kad nereikalingų išlaidų galėtume atsisakyti sutelkiant laisvas sutaupytas pajamas į darbo užmokesčio kilimą darbuotojams“, – teigė premjerė.

Tačiau ji tikisi, kad per artimiausias savaites visos ministerijos bus pateikusios savo taupymo planus.

BNS anksčiau rašė, kad buvusios Vyriausybės Finansų ministerija siūlė įpareigoti kiekvieną ministeriją, išskyrus Krašto apsaugos, nuo kitų metų po 5 proc. mažinti išlaidas. Planuota, kad vien 2026 metais ši suma galėtų siekti 137 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
taupymas
Ministerijos
biudžetas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų