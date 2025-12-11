Premjerė apie biudžetą: supratome, kad visiems pinigų neužteks

„Dėliojant biudžetą mums su finansų ministru pagrindinis kriterijus buvo visos ministerijos – keturiolika ministerijų. Ir mes supratome, kad pinigų visus šimtu procentų lūkesčius patenkinti tikrai neužteks“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė ministrė pirmininkė.
„Mūsų pagrindinis tikslas buvo kiek įmanoma teisingiau ir sąžiningiau padalinti pinigus ir kad kiekviena sritis kažkiek gautų“, – pridūrė ji, paklausta, ar bandoma užsitikrinti „Nemuno aušros“ palaikymą biudžetui Vyriausybei nutarus skirti papildomų lėšų šios koalicijos partnerės kontroliuojamai žemės ūkio sričiai.
Parlamentas dėl kitų metų viešųjų finansų plano priėmimo balsuos Vyriausybei trečiadienį jį dar šiek tiek pakoregavus – ministrų kabinetas pritarė Seimo narių siūlymams 23 mln. eurų sumažinti planuojamas biudžeto pajamas iš akcizų, tačiau papildomai numatyti 15 mln. eurų žemės ūkiui.
Praėjusį penktadienį Vyriausybė irgi pakoregavo projektą ir jame numatė išlaidas didinti dar beveik 117 mln. eurų, papildomų milijonų numatant pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų, statutinių pareigūnų atlyginimams, Seimo kanceliarijai.
I. Ruginienė sakė, kad biudžeto formavimas „buvo pakankamai įtemptas ir sudėtingas“, siekiant suderinti tikslus numatyti ženklų gynybos finansavimo bei žmonių pajamų augimą.
„Šitas biudžetas maksimaliai, kiek leido mums galimybės, būtent šituos du tikslus ir atliepia“, – teigė premjerė.
„Be abejo, visiškai suprantu, kad yra tam tikrų grupių, kurios galbūt jausis nepilnai patenkintos tam tikru finansavimu, bet tai yra mūsų Vyriausybės pirmas biudžetas, dar lauks antras ir trečias biudžetas. Tai žingsnis po žingsnio, vadovaujantis mūsų programa, eisime būtent tokia kryptimi“, – kalbėjo ji.
Politikė taip pat sakė, kad ketvirtadienio balsavimas bus „lakmuso popierėlis“, parodysiantis, ar socialdemokratai gali pasitikėti koalicijos partneriais.
Valdančiųjų „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis projektą praėjusią savaitę vadino „labai blogu“, aiškino, jog šią savaitę dėl biudžeto priėmimo balsuoti dar anksti, nes jame stinga lėšų žemės ūkiui, aplinkosaugos pareigūnų atlyginimams, keliams.
Seimas 2026 metų biudžetą turėtų priimti ketvirtadienį.
Kitų metų biudžete krašto apsaugai, įskaitant ir Valstybės gynybos fondo lėšas, numatoma skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. nuo BVP, o žmonių pajamoms ir socialiniam saugumui – papildomai 1,06 mlrd. eurų.
2026-ųjų biudžeto deficitas sudarys 2,7 proc. BVP, tačiau įtraukus ir karinius įsigijimus – 5 proc. BVP. Tuo metu valstybės skola kitąmet sieks 45,4 proc. BVP.
Valstybės pajamos (su ES lėšomis) kitąmet, numatoma, sieks maždaug 21,07 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,51 mlrd. eurų.
