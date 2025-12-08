Po trijų mėnesių poste – kritikos lavina: premjerės dienos suskaičiuotos?

Kalėdinės nuotaikos – ir Seime. Dar nežybsi, bet eglė jau papuošta. Šventės – puikus metas apgalvoti, ką jau pavyko nuveikti Lietuvos labui.
„Susirenkame tikrai, aptariame metus, pasidžiaugiame, kas yra gerai, apie blogus dalykus per Kalėdas nešnekame“, – komentavo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
Jei taip – klausimas, ar bus ką aptarinėti? Mat socialdemokratus krizės vejasi viena po kitos.
„Nelengvas metas, niekas jo neplanavo tokio. Hibridinės atakos, įvairūs nesklandumai, biudžetas – biudžetas yra įtemptas“, – kalbėjo premjerė I. Ruginienė.
„Ne laikas mokytis sudėtingose krizėse. Arba ta patirtis yra, arba jos nėra“, – įsitikinęs Seimo narys Mindaugas Lingė.
I. Ruginienė padarė stulbinamą karjeros šuolį. Nė metų politikoje, ir iškart – į vieną iš aukščiausių Lietuvos vadovų postų.
„Linkėkim optimizmo. O gal viskas bus gerai. Tegul pabando. Ačiū“, – rugsėjo 25 d. sakė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.
Ir bandomojo laikotarpio, anot opozicijos, I. Ruginienė neišlaikė.
„Man atrodo, per sunki našta šitos pareigos ministrei pirmininkei“, – dabar įsitikinęs S. Skvernelis.
„Ministrė pirmininkė tikrai daug dirba. Ji iš tikrųjų sugeba išklausyti ir pozicijos, ir tos pačios opozicijos siūlymų“, – tvirtino Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Kiekvienoje Vyriausybės valandoje, ko klausi premjerės, greičiausiai išgirsi įsižeidimą, replikėlę arba klausiančiajam uždėti epitetą. Bet ne atsakymą“, – kalbėjo M. Lingė.
Nuo pat pradžių teko aiškintis dėl Remigijaus Žemaitaičio. Galiausiai nusprendė apie koalicijos partnerį nieko nebekomentuoti.
„Jeigu kažkam nepatinka būt koalicijoje – gali iš jos išeiti“, – lapkričio 19 d. sakė premjerė.
Taip pat ilgai gesino gaisrus dėl įpykusių kultūrininkų.
„Pavyko. Manau, per lėtai, tikrai per lėtai. Turiu pripažinti, kad tas laikas užsitęsė. Bet svarbiausia – kad tai įvyko“, – komentavo K. Vilkauskas.
Tada – konfliktas su krašto apsaugos ministre. O finalui – Aliaksandro Lukašenkos siuntinėjami kontrabandiniai balionai.
„Premjerė pasako: na štai, pagaliau įsitikinome, kad tai tikrai buvo ne kontrabandininkai, o hibridinė ataka. Dieve mano, Dieve mano...“ – stebėjosi Seimo narys Eugenijus Gentvilas.
„Kiek įmanoma tokioje situacijoje susitvarkyti, tai, manau, ji tvarkosi pakankamai neblogai“, – sakė Seimo narė Orinta Leiputė.
Jau seniai kalbama, kad koalicija tvers iki kol bus patvirtintas biudžetas.
„Ta pati Ruginienė – apsvilusiom padelkom, kaip sakant, per visas krizes. Linkiu jai išlikti kaip aktyviai politikei. Nelinkiu žlugimo. Kiek tokių atvejų yra buvę – keičiama Vyriausybės kompozicija, keičiamas ministrų kabinetas, o premjeras išlieka tas pats, nors ir nepopuliarus“, – kalbėjo E. Gentvilas.
O kiek dar tvers Ruginienė – neaišku. Yra, kas jau skaičiuoja dienas, jei balionų krizė neišsispręs.
„Galime paversti... Kiek čia – trys mėnesiai iš 365-ų? Tai virš tūkstančio dienelių dar turi, man atrodo“, – juokavo J. Olekas.
„Aš esu už stabilumą ir už darbą. Politikų kalbos ir intrigos – viena, aš į tai nesikišu. Atėjau dirbti ir ramiai dirbu savo darbą“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Kol kas socialdemokratai mūru stoja už savo premjerę. Po Gintauto Palucko – ir naują koaliciją, ir Vyriausybę formavo ilgai bei skausmingai.
„Nebent pati premjerė pajaustų ant savo pečių tos naštos per didelį svorį. Bet ir tai nepanašu. Panašu, kad dar nori pasidžiaugti ir eglute Turniškėse, ir kitų malonumų turėti, kuriuos suteikia... švyturėliai“, – ironizavo M. Lingė.
„J. Olekas Palucko laikais yra išreiškęs pasirengimą tapti premjeru“, – priminė E. Gentvilas.
Beje, niekaip iš problemų neišbrendanti premjerė tautos meile pasigirti irgi negali. Apklausos rodo, kad nepalankiai apie ją atsiliepia daugiau nei 40 procentų rinkėjų. Kai tik pradėjo eiti pareigas – tokių buvo pusantro karto mažiau.
„Taip, yra sudėtinga. Bet esu pasiryžusi dirbti. Dirbti sąžiningai ir tiek, kiek man leidžia jėgos“, – sakė I. Ruginienė.
Ruginienės Vyriausybė dirba dar tik tris mėnesius.
