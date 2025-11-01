Apie skaudžią nelaimę pranešė leidinys „ABC News“.
49-erių metų Chin-Tark Chanas keliavo į Anapurna kalnų masyve esantį Himlung Himalo kalną. Kelionės tikslo jam pasiekti nepavyko. Pakeliui vyras netikėtai susirgo.
Palydovai padėjo jam pradėti leistis, tačiau keliautojas prarado sąmonę. „Jis mirė 6100 metrų aukštyje“, – pranešė Nepalo Turizmo departamento direktorius Himalas Gautamas.
Dabar gelbėtojai bando nukelti Ch. T. Chano kūną nuo kalnų. Tačiau operaciją labai apsunkina kalnuose prasidėjęs intensyvus snygis.
Pranešama, kad Katmandu valdžia ir Australijos ambasada informuotos apie tai, kas atsitiko.
Į Nepalo viršūnę kopęs vyras pakeliui susirgo ir mirė
2025-11-01 13:36
Turistas iš Australijos pabandė įkopti į septynių kilometrų viršūnę Nepale ir neišgyveno.
Į Nepalo viršūnę kopęs vyras pakeliui susirgo ir mirė / Asociatyvi Reuters nuotr.
