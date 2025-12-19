Mirtis per minutes: turistas susidūrė su vienu nuodingiausių jūrų gyvūnų

Britų turistas vos išvengė mirties atostogaudamas Filipinuose, kai netyčia palietė vieną nuodingiausių jūrų gyvūnų pasaulyje – mėlynžiedį aštuonkojį. Vyras supainiojo mažytį aštuonkojį su nekenksmingu jaunikliu ir net nufilmavo šią akimirką. Apie tai pranešė „The Times of India“.
Vaizdo įrašas pasirodė „Instagram“ ir greitai išplito. Būtent komentarai ir ekspertų įspėjimai privertė turistą suprasti, koks pavojingas buvo šis susitikimas. Tik tuomet jis sužinojo, kad rankose laikė padarą, kurio nuodai žmogų gali nužudyti per kelias minutes.
Mėlynžiedis aštuonkojis yra nedidelis – dažnai ne didesnis ir ne sunkesnis už obuolį, tačiau itin pavojingas. Jo organizme yra tetrodotoksino – galingo neurotoksino, kuris, kaip manoma, gali būti maždaug tūkstantį kartų stipresnis už cianidą. Ši medžiaga blokuoja nervinius impulsus, sukelia greitą paralyžių, apsunkina kvėpavimą ir gali lemti mirtį per 10–30 minučių. Žmogus neretai išlieka sąmoningas.
Šiems nuodams nėra priešnuodžio. Vienintelė galimybė išgyventi – neatidėliotina medicinos pagalba ir kvėpavimo palaikymas, kol toksino poveikis susilpnės. Negavus pagalbos mėlynžiedžio aštuonkojo įkandimas gali būti mirtinas.
Šie aštuonkojai gyvena Indo–Ramiojo vandenyno regiono pakrančių vandenyse – ypač netoli Filipinų, Australijos, Indonezijos ir Japonijos. Jie dažnai slepiasi tarp akmenų, koralų ar smėlėtame dugne, todėl kartais atsiduria visai šalia turistų, narų ir paplūdimio lankytojų.
Jūrų biologų teigimu, šį kartą vyrui tiesiog pasisekė: mėlynžiedžiai aštuonkojai paprastai nėra agresyvūs ir kanda tik tuomet, kai jaučiasi spaudžiami ar jiems grasinama. Šis incidentas dar kartą primena keliautojams: geriau neliesti nepažįstamų, ypač ryškiaspalvių jūros gyvūnų – patraukli išvaizda gali slėpti mirtiną pavojų.
