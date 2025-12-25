Mokslinis proveržis: sukūrė plastiką, kuris visiškai suyra vandenyne

Japonijos tyrėjai paskelbė apie novatoriško plastiko, kuris visiškai suyra jūroje ir nesudaro mikroplastiko, sukūrimą. Prie šio projekto dirbo Takuzo Aida vadovaujama mokslininkų komanda.
Tyrimo rezultatai buvo paskelbti žurnale „American Chemical Society“.
Naujoji medžiaga pagaminta iš augalinės celiuliozės – pačio paplitusio organinio junginio Žemėje. Mokslininkai panaudojo jos darinį – karboksimetilceliuliozę – sujungdami ją su kitu suderinamų savybių polimeru. Pirmieji plastiko pavyzdžiai aplinkoje suirdavo greitai, tačiau turėjo didelį trūkumą: jie buvo pernelyg kieti ir trapūs, beveik kaip stiklas.
Siekdama išspręsti šią problemą, komanda pradėjo ieškoti komponento, kuris suteiktų medžiagai lankstumo, neprarandant stiprumo. Atlikus eksperimentų seriją paaiškėjo, kad cholino chloridas – organinė druska, patvirtinta naudoti maisto pramonėje – gali atlikti šią funkciją. Jo pridėjimas padarė plastiką elastingą, o tempimo laipsnį galima reguliuoti: medžiaga gali pailgėti iki 130 proc. pradinio ilgio.
Naujasis plastikas pavadintas CMCSP. Jis yra toks pat tvirtas kaip ir įprastas naftos pagrindu pagamintas plastikas, o jo mechanines savybes galima pritaikyti konkrečioms reikmėms nepakenkiant kitoms savybėms. Tyrimo autorių teigimu, ši technologija gali tapti svarbiu žingsniu kovojant su plastiko tarša vandenynuose ir visoje planetoje.
