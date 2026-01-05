Kretingos rajono mokyklose dvi dienas vyks nuotolinis mokymas

Jei dėl tam tikrų aplinkybių tėvams nėra galimybių prižiūrėti vaikų namuose, jų priežiūra bus užtikrinta mokyklose.
Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos pirmadienį ir antradienį dirbs įprastu režimu.
Dėl sudėtingų oro sąlygų pirmadienį ir antradienį (sausio 5–6 d.) pamokos Kretingos rajono savivadybės bendrojo ugdymo mokyklose vyks nuotoliniu būdu.
