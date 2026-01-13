Sausio 13-osios minėjimas Kauno mokyklose: jautrūs pasakojimai ir artimųjų atsiminimai

Kauno Juozo Urbšio progimnazijoje pirmoji pamoka skirta pilietiškumui ir istorinei atminčiai, Laisvės gynėjų dienai, skirta pagerbti visus, kurie 1991 m. sausį drąsiai stojo ginti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir geografijos mokytojas Mindaugas Norkevičius portalui kauno.diena.lt vardijo, kad su mokiniais kalbėsis apie to meto istorinį kontekstą, įvykius, jų reikšmę Lietuvos valstybei ir kiekvienam iš mūsų. Taip pat diskusijos apie pilietiškumo, vienybės bei atsakomybės svarbą.
„Žvakutės languose – kaip simbolis, kuo yra ypatinga Sausio 13-oji mūsų visų atmintyje. Lietuvos himno giedojimas visiems kartu įprasmina Laisvės gynėjų dienos reikšmę tiek Lietuvos istorijoje, tiek ir formuojant kiekvieno asmens pilietiškumo jausmą, kas yra labai svarbu kalbant ir dirbant su mokiniais, su jaunąja Lietuvos karta“, – sakė M. Norkevičius.
Jam didelį įspūdį palieka mokinių įsitraukimas. Pamokoms surenkami, pateikiami gyvi istorijos pasakojimai, liudijimai, artimųjų atsiminimai apie Sausio 13-ąją.
„Ši diena yra jautri. Net ir nebuvus tiesioginiu tų įvykių liudininku ar dėl mažo amžiaus nepamenant to meto, ji turi labai didelę ir stiprią prasmę. Kartu su tų dienų liudijimais keliauja ir yra perduodamas jautrumas. Šios dienos minėjimas išsiskiria tikru istorijos pajautimu. Istoriją galime patirti kartu prisimenant įvykius“, – kalbėjo pedagogas.
Kauno „Varpo“ gimnazijoje ši diena minėta taip pat jautriai.
„Kiekvienos valstybės istorijoje yra dienų, kai išbandoma tautos valia, jos vienybė ir ryžtas. Kai sprendžiamas visų šalies žmonių likimas. Tokia diena mums – Sausio 13-oji. Turime branginti savo laisvę!“ – kalbėdamas su portalu kauno.diena.lt teigė gimnazijos mokytojas Sergej Kozlov.
Vienuoliktokai po sugiedoto Lietuvos himno leidosi į sportinio ėjimo akciją „Atminties kelias“. Po pietų gimnazijoje suplanuoti klasių bendruomenių pokalbiai – atminimai apie sausio 13-osios įvykius. Foje eksponuojama mokinių kūrybinių darbų paroda „Laisvės aukuras negęsta“.
Dar laukia istorijos pamoka „Laisvės liepsna: Sausio 13-oji jaunajai kartai“ iš Kauno rotušės, dokumentinio filmo „Laužai prie parlamento“ seansai Kauno IX forto muziejuje, kūrybinės dirbtuvės „Laisvės ženklai“ Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Dainavos padalinyje, kariliono muzikos koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
Turime branginti savo laisvę!
Laisvės gynėjų dienos programa Kaune išdėliota per kelias dienas ir jungia renginius bei sumanymus visame mieste, o kai kurios iniciatyvos truks iki pat Kovo 11-osios.
