 Laukinis dramblys mirtinai sutrypė girtą darbininką

Laukinis dramblys mirtinai sutrypė girtą darbininką

2026-10-15 01:05
Parengta pagal užsienio spaudą

Indijos Tamilnado valstijoje laukinis dramblys užpuolė darbininką Praveeną Kumarą ir jį mirtinai sutrypė.

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<span>Laukinis dramblys mirtinai sutrypė girtą darbininką</span>
Laukinis dramblys mirtinai sutrypė girtą darbininką / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Apie tai praneša leidinys „The New Indian Express“.

28-erių K. Kumaras buvo nuvykęs į Kambatti Kombai kaimą aplankyti savo močiutės. Prieš pasiekdamas jos namus, vyras vartojo alkoholį ir užmigo autobusų stotelėje. 

Vidurnaktį pabudęs, jis pėsčiomis patraukė keliu link močiutės namų. 

Manoma, kad tamsoje vyras nepastebėjo dramblio ir su juo susidūrė. Skrodimas parodė, kad Kumaras patyrė galvos traumą nuo smūgio buku daiktu. 

Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad gyvūnas parbloškė darbininką ant žemės ir mirtinai jį sutrypė.

Anksčiau buvo pranešta, kad Pietų Afrikos Respublikoje esančiame Kriugerio nacionaliniame parke rasti dramblių kaimenės sutrypti įtariamo brakonieriaus palaikai.

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