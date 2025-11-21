Iš ligoninės išvyta moteris po aštuonių minučių pagimdė kelkraštyje

Apie šį įvykį, nutikusį amerikietei Mercedes Wills, rašo ABC7.
Nėščiosios vyras Leonas atvežė moterį į ligoninę. Moteriai prasidėjo sąrėmiai, todėl ji prašė paguldyti ją į gimdymo skyrių. Tačiau slaugytoja priėmimo skyriuje apžiūrėjo nėščiąją ir atsisakė ją guldyti į ligoninę.
„Mercedes maldavo paguldyti. Ji maldavo tai padaryti“, – žurnalistams pasakojo Leono sesuo.
Dėl ligoninės slaugytojos abejingumo Mercedes turėjo išeiti. Leonas nusprendė žmoną nuvežti į kitą ligoninę. Tačiau automobilyje M. Wills suprato, kad vaikas ilgiau laukti negali. Todėl Leonas sustabdė automobilį kelkraštyje ir priėmė gimdymą.
Sveika mergaitė gimė praėjus aštuonioms minutėms nuo tada, kai sutuoktiniai įsėdo į automobilį.
Vis dėlto Leonas žmoną ir dukrelę nuvežė į kitą ligoninę. Teigiama, kad joms viskas gerai. Tačiau šeima planuoja bylinėtis su moters nepriėmusia ligonine. Pastarosios vadovybė pareiškė, kad tiria incidentą.
