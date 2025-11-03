 Miesto merą nušovė per Mirusiųjų dienos šventę

Miesto merą nušovė per Mirusiųjų dienos šventę

2025-11-03 17:32
Parengta pagal užsienio spaudą

Meksikos miesto Uruapano merą Carlosą Manzo nušovė lapkričio 1-ąją dieną, per Mirusiųjų dienos šventę.

Carlosas Manzo

Apie tai praneša laikraštis „Milenio“.

„Uruapano miesto meras Carlosas Manzo nužudytas per ginkluotą užpuolimą. Jis įvykdytas per Mirusiųjų dienos renginį“, – pranešama publikacijoje.

Teigiama, kad Meksikos miesto politikas buvo sužeistas net šešiomis kulkomis. Nukentėjusysis mirė pakeliui į ligoninę. Merui buvo tik 40 metų.

Per ginkluotą užpuolimą nukentėjo dar vienas žmogus.

Policijos pareigūnai sulaikė du vyrus, kurie įtariami šaudę į merą. Pranešama, kad dar vienas užpuolikas mirė.

Priminsime, kad anksčiau populiari Meksikos tinklaraštininkė Valeria Marguez buvo nušauta per tiesioginę „TikTok“ transliaciją.

 

 

 

 

