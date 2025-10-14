Moteris ilgai melavo, kad serga vėžiu, o už gydymui gautus pinigus pasididino krūtinę

Tai atsitiko Didžiojoje Britanijoje. Apie šį atvejį rašo „Daily Mail“.
Dviejų vaikų mama Laura McPerson kelerius metus melavo kartu su ja gyvenančiam Jonui Leonardui, kad jai diagnozavo vėžį. J. Leonardas – „Ultra Evans“ pagalbos platformos, skirtos kovai su onkologinėmis ligomis įkūrėjas.
L. McPerson sakė jam ir dukrai, kad gydytojai jai aptiko auglius krūtyse, žarnyne, kiaušidėse ir gimdoje.
Moteris privertė vyrą apmokėti brangų gydymą Austrijoje, o iš tiesų ilsėjosi kurorte, o vėliau pasidarė krūtinės didinimo operaciją.
Ji nuolat iš J. Leonardo kaulydavo pinigų procedūroms nuo 2017 metų kovo mėnesio iki 2022 metų sausio. Tam, kad britės ligos diagnozė atrodytų įtikinamiau, ji iš ligoninės demonstruodavo apgaulingas nuotraukas.
L. McPerson nuteista dvejiems metams pataisos darbų, jai pavyko išvengti kalėjimo. Teismas nustatė, kad apgavikė vyrui turės grąžinti 30,7 tūkst svarų (apie 35 200 eurų), kuriuos gavo apgaulės būdu.
„Sunku įsivaizduoti, kad žmogus gali būti toks apskaičiuojantis ir žiaurus tiems, kurie jį mylėjo ir rūpinosi“, – pareiškė teisėja.
