 Motina netyčia įsmeigė peilį dukrelei į galvą

2025-08-24 12:39
Parengta pagal užsienio spaudą

Motina atvedė į ligoninę savo trejų metų dukrelę, kuriai galvoje buvo įsmeigtas peilis. Tai nutiko Kinijoje, Junanio provincijoje.

Motina netyčia įsmeigė peilį dukrelei į galvą / Asociatyvi Shutterstock nuotr.

Apie šį nemalonų įvykį pranešė leidinys „South China Morning Post“.

Teigiama, kad šį vaizdo įrašą internete peržiūrėjo labai daug žmonių. Įrašas žmones tiesiog pribloškė.

Labiausiai internautus nustebino mergaitės elgesys. Trimetė vienoje Junanio provincijos ligoninėje žingsniavo taip, tarsi nieko nebūtų atsitikę.

Pasak mergaitės mamos, ji netyčia užsimojo paklode, o šalia gulėjęs peilis atšoko ir įsmigo į galvą netoliese žaidžiančiai mažametei.

Anot vieno ligoninės darbuotojo, motina prisipažino jam, kad bandė pagąsdinti isterijos apimtą dukterį ir netyčia ją sužalojo.

Medikai sugebėjo išimti peilį. Nukentėjusioji trejų metų mergaitė dabar yra ligoninėje, jos būsena apibūdinama, kaip stabili.

Policija incidentą oficialiai pripažino nelaimingu atsitikimu ir neįžvelgė jame nusikalstamo užmojo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

