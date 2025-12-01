Parkomatų darbuotojas praturtėjo milijonu

Kažkas parkomatus turi ištuštinti. Tai Vokietijos Kempteno mieste daręs darbuotojas dabar sulaikytas.
„40-metis miesto parkomatų priežiūros tarnybos darbuotojas kaltinamas dėl 720 atvejų, kai iš automobilių stovėjimo parkomatų buvo ištuštinti pinigai“, – šnekėjo prokuratūros atstovas Thomas Hörmann.
Labai paprastai: vyras buvo atsakingas už automatų ištuštinimą. Jam padėjo žmona, kuri taip pat buvo areštuota. Vyras pinigus tiesiog įnešė į savo sąskaitas. Pora buvo labai darbšti.
„Remiantis dabartine turima informacija, galima manyti, kad žala siekia daugiau nei milijoną eurų“, – kalbėjo prokuratūros atstovas.
Tai daug pinigų. Milijonas eurų monetų svėrė apie 7,5 tonos, tai atitinka penkių vidutinės klasės automobilių svorį. Taigi pinigai iš skirtingų parkomatų gali susidėti į gana didelę sumą.
„Tikriausiai labai pelninga, bet vis tiek nesąžininga“, – teigė pašnekovas.
Prokurorai tyrimą pradėjo po to, kai bankas pranešė apie įtartinai daug pinigų įnešimų. Poros namuose atlikta krata – jiems gresia iki dešimties metų kalėjimo.
„Esame priblokšti. Be galo keista, kaip tokie dalykai gali įvykti ir anksčiau nebuvo pastebėti“, – nurodė moteris.
Miesto valdžia atsisako pakomentuoti, kaip darbuotojas tiek pinigų pasisavino nepastebėtas. Nuo rugsėjo mieste už mašinų stovėjimą jau galima atsiskaityti ir per mobiliąją programėlę, tačiau dauguma žmonių vis dar moka grynaisiais.
