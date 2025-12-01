 Policija sulaikė dvylikametį samdomą žudiką

2025-12-22 17:48
Parengta pagal užsienio spaudą

Švedijos mieste Malmėje policija sulaikė paauglį – žudiką po to, kai jis šaudė į automobilį.

Švedijos policija
Švedijos policija / Scanpix nuotr.

Apie tai praneša „The Daily Star“.

Tyrėjų duomenimis, dvylikametis samdomas žudikas turėjo likviduoti nurodytą žmogų už 250 tūkstančių Švedijos kronų (maždaug 23 tūkst. eurų). Tačiau paauglys suklydo ir iššovė į kitą žmogų.

Berniuko auka tapo 21-erių metų vyras. Jį rado su šautinėmis žaizdomis vienoje miesto gatvėje.

Policija nustatė, kad sulaikytasis specialiai atvyko į Malmę įvykdyti nusikaltimo. Manoma, kad „užsakymų“ jis yra sulaukęs ir anksčiau.

Berniukas, kuris laikomas jauniausiu įtariamuoju įvykdžius žmogžudystę šaunamuoju ginklu, buvo sučiuptas antradienį. Tačiau dėl savo jauno amžiaus jis negali būti suimtas.

Pastaraisiais metais Švedija išgyvena smurto protrūkius, kuriuos inicijuoja gaujos, į savo veiklą vis dažniau įtraukiančios nepilnamečius.

Šiame straipsnyje:
samdomas žudikas
dvylikametis žudikas
policija
Malmė
paauglys
nusikaltimas
Švedija

