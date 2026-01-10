Lietuvą užgriuvęs gausus snygis apnuogino kai kurių vairuotojų beviltiškumą

Svarbiausias šios peržiūros atradimas – kad Kauno apskrities vairuotojai, ko gero, – vieni iš sąmoningiausių. Kauno policijos suvestinėje apie penktadienio įvykius nėra nė vieno girto prie vairo nutverto asmens. Kadangi buvo sunku tuo patikėti, papildomai susisiekėme su šią suvestinę rengusia policijos atstove. Ji patikino, kad girtų vairuotojų penktadienį Kauno apskrityje nustatyta nebuvo.
Tuo tarpu į Vilniaus, kurį buvo visiškai paralyžiavusi pūga, suvestinę apie penktadienio įvykius pateko net du neblaivūs vairuotojai. Abu jie išdrįso išvažiuoti girti į sostines gatves penktadienio vakare. Ir vienas iš jų – automobilio „Renault“ vairuotojas, gimęs 1987 m., apie 21.45 val. Viršuliškių gatvėje atsitrenkė į automobilį „Toyota“. Remiantis Policijos departamento suvestinėmis, tai buvo vienintelis penktadienio eismo įvykis šalyje, kurį sukėlė neblaivus vairuotojas. Jam nustatytas 1.80 promilių girtumas.
Kitas penktadienio vakare neblaivus prie vairo Vilniuje nutvertas vairuotojas buvo dar girtesnis. Šiam automobilio „Volvo“ vairuotojui, gimusiam 1966 m., nuvažiavusiam Zujūnų gatvėje į pakelės griovį, buvo nustatytas 2,08 promilių girtumas.
Tačiau girčiausias vairuotojas penktadienį buvo nutvertas Rokiškio rajone – Čedasų miestelyje. Ten apie 10.05 val. policija patikrinimui sustabdė automobilį „Opel Zafira“, kurio vairuotojui, gimusiam 1981 m., buvo nustatytas net 3,46 promilių girtumas.
Tiesa, minėtas vairuotojas galimai turi konkurentą, nenorėjusį su juo varžytis viešai. Apie 23.18 val. Marijampolėje – Tarpučių gatvėje į pakelės griovį nuvažiavo automobilis „VW Cady“, kurio vairuotojas, gimęs 1971 m., tikrintis blaivumą atsisakė. Nepaisant to ir jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonės vairavimo esant girtesniam kaip 1,5 promilės alkoholio arba vengiant neblaivumo patikrinimo, už ką Baudžiamasis kodeksas numato baudą nuo 2500 iki 100 tūkst. eurų, nes šis nusikaltimas priskiriamas nesunkiems, areštą nuo penkiolikos iki 90-ies parų, arba net laisvės atėmimą iki vienerių metų.
Teoriškai tokia pati bausmė gresia ir apie 16.30 val. Šilutės Knygnešių gatvėje policijos sustabdytam automobilio „VW Golf“ vairuotojui, gimusiam 1992 m, kuriam buvo nustatytas 2,13 promilių girtumas.
