Vairuotojų akistata su policija: tikrina blaivumą, bet randa ir kitokių nusižengimų

Absoliuti dauguma vairuotojų papūsdavo į policijos prietaisą ir važiuodavo toliau. Tačiau ne visi.
Dėl vieno vairuotojo blaivumo kilo įtarimų. Policijai teko pasivesti vyrą prie savo automobilio ir jau alkotesteriu patikrinti jo promiles.
Vyras sakė, kad vieną alų išgėrė po sotaus valgio.
„Tai prie pietų galima vieną bokalą išgerti“, – teigė vyras.
Tuo akistata su policija šiam vairuotojui ir būtų pasibaigusi. Tris dešimtąsias promilės įpūsti galima. Deja, važiuoti savais keliais policija jam neleido.
„Šios priemonės metu sustabdėme kelių eismo dalyvį. Vairuotojas įpūtė leistiną promilių dozę, bet jis neturi teisės vairuoti. Dėl to dabar surašome jam protokolą“, – sakė Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas Sigitas Šemis.
Kur tas vairuotojo pažymėjimas prapuolė, vyras pasakyti negalėjo.
„Galiojančio gal ir nėra, reikėtų susitvarkyti, pasikeisti, nežinau“, – kalbėjo vairuotojas.
Dėl to teko automobilį palikti – jį arba nuvairuos draugai, arba teks kviesti vilkiką.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Reido metu atidžiau tikrinami ir vairuojantys išsinuomotus automobilius.
Tris dešimtąsias promilės įpūtęs vairuotojas prie išsinuomoto automobilio vairo sulauktų rimtesnių pasekmių. Tokius automobilius vairuojantiems įmonė „Bolt Drive“ taiko nulinę toleranciją alkoholiui.
„Mes komunikuojame ir savo programėlėje, ir sutartyje – jeigu bus atvejis, kad vairuotojas vairavo neblaivus, jam būtų 2 tūkst. eurų bauda. Taip pat jo galimybė naudotis paslaugomis būtų sustabdyta visam laikui“,– aiškino „Bolt Drive“ vadovas Svajūnas Aliukonis.
Vairuotojai šias griežtas taisykles tikina, kad žino.
„Taip, žinau ir tikrai laikausi jų“, – akcentavo vairuotoja.
„Dar nepagavo. Jeigu ir buvo tas 0,1, tai tikiuosi ir nepagaus. Juokauju, aišku – nevairuokite girti“, – šypsojosi gyventojas.
Įmonė pastebi, kad neblaivūs vairuotojai į išsinuomotus automobilius sėda vis rečiau.
„Viena kelionė iš šimto tūkstančių – tai yra frakcija procento, labai mažas kiekis“, – tikino S. Aliukonis.
Policija daugiau reidų vykdo artėjant mokslo metams. Neblaivūs vairuotojai, pasak pareigūnų, yra patys pavojingiausi.
„Vien tik šiais metais neblaivūs vairuotojai sukėlė eismo įvykius, per kuriuos žuvo aštuoni žmonės ir net 77 žmonės buvo sužaloti. Per šių metų septynis mėnesius mes nustatėme net 5,5 tūkst. neblaivių vairuotojų faktų, iš kurių 2 tūkst. pripūtė daugiau negu vieną su puse promilės. Jiems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai“, – pranešė S. Šemis.
Nors tikrinamas blaivumas, policija dažnai randa ir kitokių nusižengimų.
„Dažnai nustatome vairuotojus, kurie neturi teisės vairuoti, vairuotojus, kurie neprisisegę saugos diržų ir tuos, kurie neteisingai prisegtus mažamečius vaikus veža“, – pasakojo Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas.
Rugsėjo pirmąją ir mėnesio pradžioje policija tradiciškai budės prie mokyklų ir darželių. Pareigūnas vardijo ir pagrindines vaikus atvežančių tėvų klaidas.
„Stebėsime, kaip išleidžiami vaikai prie mokyklų, nes dažnai pastebimas neleistinas išleidimo būdas. Kai vaikas išleidžiamas ne į kelkraštį ar šaligatvį, o į važiuojamąją dalį, tai sukelia labai stiprų pavojų nukentėti ir sukelti eismo įvykį“, – pabrėžė S. Šemis.
Paprastai policija kiekvienais metais sulaiko daugiau kaip 10 tūkst. girtų automobilių vairuotojų. Dar pusė tiek neblaivūs pagaunami ant dviračių.
