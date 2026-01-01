 2026-uosius policija pradeda alkoholio patikrinimo ir kitais reidais

2026-01-01 13:12
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Naujuosius 2026-uosius metus Lietuvos policija pradės viešais ir neviešais reidais, per juos ieškos neblaivių ar nuo narkotikų apsvaigusių vairuotojų. Pareigūnai taip pat aiškinsis, ar vairuotojai naudojasi laisvų rankų įranga, praleidžia pėsčiuosius ir tinkamai veža vaikus.

Kaip skelbia policija, reidai vyks valstybinės (magistraliniuose, krašto, rajoniniuose) ir vietinės reikšmės keliuose. Pareigūnai patruliuos viešai, neviešai ar taikydami mišrų patruliavimo būdą.

Sausio 2–5 d., 8–11 d., 14–17 d. vyks transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.

Sausio 19–21 d.  pareigūnai stebės, ar vairuotojai sustoja prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja Kelių eismo taisyklės.

Sausio 24–26 d. policininkai tikrins, kaip vairuotojai važiuoja per sankryžas, geležinkelio pervažas, ar paiso šviesoforo signalų.

Sausio 28–30d. pareigūnai stebės, ar transporto priemonių vairuotojai, naudodamiesi mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, naudoja laisvų rankų įrangą.

Policininkai taip pat aiškinsis, ar eismo dalyviai naudoja privalomas saugos priemones – saugos diržus, vaikams skirtas specialias sėdynes. 

