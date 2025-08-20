Sala, slepianti šimtus tūkstančių lavonų: kodėl čia griežtai draudžiama lankytis?

Vos 5,6 kilometro nuo Venecijos nutolusi Poveglia sala vadinama „baisiausia pasaulio sala“. Ir ne be reikalo – čia palaidota apie 160 tūkst. žmonių, o salos teritorija jau dešimtmečius yra uždaryta lankytojams, nes laikoma per daug pavojinga.
Kaip skelbia portalas unilad.com, ši vos 7 hektarų ploto sala savo tamsią istoriją pradėjo XVIII a. pabaigoje, kai čia imta karantinuoti maru įtariamus asmenis. Kai kitos stotys prisipildė, į Poveglia salą tiesiog buvo vežami visi, kurie galėjo būti užsikrėtę – gyvi ar mirę. Tūkstančiai kūnų buvo laidojami masinėse kapavietėse, o dažnai ir deginami vietoje.
1922 m. saloje įsteigta psichiatrijos ligoninė, kur, kaip teigiama, vykdyti nežmoniški eksperimentai su pacientais. Įstaiga uždaryta 1968 metais, bet jos kraupumas liko gyvas iki šiol.
Pastatai saloje – apleisti, apgriuvę ir šiurpūs. Dėl didelės rizikos ir pavojų teritorija yra oficialiai uždrausta lankymui.
Visgi, 2020 metais britų nuotykių ieškotojai Matt’as Nadin’as ir Andy’is Thompson’as, „YouTube“ kanalo „Finders Beepers History Seekers“ kūrėjai, sugebėjo prasibrauti į šią vietą.
„Sala tiesiog alsuoja tamsia istorija. Tai vieta, kur mirė daugybė žmonių, ir tai jaučiasi kiekviename žingsnyje, – savo vaizdo įraše pasakojo M. Nadin’as. – Kūnai buvo deginami ir paliekami ten pat. Viskas buvo palikta kaip buvę, salos niekas neišvalė.“
„Kai buvome saloje, išgirdome varpo dūžį – tai tikrai išgąsdino, buvo labai šiurpu. Atrodė kaip blogas ženklas. Viskas atrodė taip nejaukiai, nors akivaizdu, kad kažkada čia buvo labai gražūs pastatai,“ – sakė britas.
Jis taip pat paminėjo, kad sala visiškai apleista: „Niekas čia nebuvo įžengęs metų metus – jokio grafičio, tik natūralūs griuvėsiai.“
