Šeima su giminaitės kūnu įsėdo į lėktuvą ir sužlugdė skrydį

Apie tai praneša leidinys „Daily Mail“.
Incidentas įvyko lėktuve, kuris turėjo skristi iš Ispanijos miesto Malagos į Didžiosios Britanijos miestą Londoną.
Liudininkai pasakojo, kad 89-erių metų moterį į lėktuvo saloną įvežė neįgaliojo vežimėlyje. Moterį prižiūrėjo penki giminaičiai. Pasak liudininkų, oro uosto darbuotojai prieš šeimai keliaujant į lėktuvą pastebėjo, kad senyva moteris prastai atrodo.
Tačiau giminaičiai užtikrino, kad ji paprasčiausiai pavargo. Vienas keleivis tvirtino, kad girdėjo, kaip jie prisistatė gydytojais.
Lėktuvas pradėjo judėti į kilimo ir tūpimo taką, tačiau staiga sustojo, nes buvo gautas pranešimas, kad moteris neišgyveno. Todėl lėktuvo skrydis dėl mirusios keleivės buvo atidėtas dvylikai valandų.
Gruodžio 19-ąją dieną oro linijų bendrovės „EasyJet“ atstovai pareiškė, kad turistai klydo – pensininkė turėjo pažymą, patvirtinančią, kad ji gali skristi. Pasak jų, sėsdama į lėktuvą moteris buvo gyva.
Naujausi komentarai