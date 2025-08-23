 Lėktuvui teko apsisukti po keleivio akibrokšto: mėgino įsibrauti į pilotų kabiną

2025-08-23 17:07
BNS inf.

Sutrikusios sąmonės keleiviui pamėginus įsibrauti į „Easyjet“ lėktuvo, skrendančio iš Prancūzijos į Portugaliją, pilotų kabiną, orlaivis buvo priverstas grįžti į Liono oro uostą, šeštadienį pranešė policija ir oro bendrovė. 

Lėktuvui teko apsisukti po keleivio akibrokšto: mėgino įsibrauti į pilotų kabiną / Asociatyvi Vikipedijos nuotr.

Pasak Prancūzijos policijos, vyras buvo sutramdytas kitų keleivių ir sulaikytas iki lėktuvo nusileidimo.

Incidentas įvyko vėlų penktadienio vakarą, tuoj po „Easyjet“ lėktuvo, skridusio iš Liono į Portą, pakilimo, pranešė oro bendrovė.

„Skrydis EJU4429 iš Liono į Portą netrukus po pakilimo dėl vieno keleivio elgesio grįžo į Lioną. Lėktuvui nusileidus, jį pasitiko policija, o pareigūnams išvedus keleivį, skrydis į Portą buvo pratęstas“, – teigiama „Easyjet“ pranešime.

Policija pranešė, kad išvestas keleivis – 26 metų amžiaus Portugalijos pilietis – buvo apžiūrėtas medikų, kurie jam diagnozavo oro ligą ir sąmonės sutrikimą. Jis buvo paguldytas į Prancūzijos ligoninę.

Easyjet
lėktuvas
keleivis
pilotų kabina

