Lėktuvui teko apsisukti po keleivio akibrokšto: mėgino įsibrauti į pilotų kabiną

Pasak Prancūzijos policijos, vyras buvo sutramdytas kitų keleivių ir sulaikytas iki lėktuvo nusileidimo.
Incidentas įvyko vėlų penktadienio vakarą, tuoj po „Easyjet“ lėktuvo, skridusio iš Liono į Portą, pakilimo, pranešė oro bendrovė.
„Skrydis EJU4429 iš Liono į Portą netrukus po pakilimo dėl vieno keleivio elgesio grįžo į Lioną. Lėktuvui nusileidus, jį pasitiko policija, o pareigūnams išvedus keleivį, skrydis į Portą buvo pratęstas“, – teigiama „Easyjet“ pranešime.
Policija pranešė, kad išvestas keleivis – 26 metų amžiaus Portugalijos pilietis – buvo apžiūrėtas medikų, kurie jam diagnozavo oro ligą ir sąmonės sutrikimą. Jis buvo paguldytas į Prancūzijos ligoninę.
