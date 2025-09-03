Apie tai praneša „El Heraldo de Mexico“.
Vyrą suėmė tiriant dažną žmonių dingimą regione. Arroyo surado Buenaventura uostamiestyje. Jį kaltina susidorojimu su žmonėmis, neteisėtu gyvūnų laikymu ir prekyba narkotikais.
Policijos pareigūnai įtaria, kad narkotikų prekeivis Arroyo savo aukas sušerdavo krokodilui. Jį iš vyro atėmė prieš pat jo suėmimą.
Tyrėjų duomenimis, „El Loco“ yra susijęs su „Los Espartanos“ gauja. Ši grupuotė kovoja su „Los Shottos“ gauja dėl uostamiesčio kontrolės. Tie, kurie gaus priėjimą prie jūros, galės eksportuoti kokainą.
Policijos pareigūnai nuo metų pradžios bando sustabdyti gaujų konfliktą ir sugauti narkotikų prekeivius. Nuo 2025-ųjų metų sausio mėnesio pareigūnai jau suėmė apie 140 abiejų gaujų narių.
Sulaikytas narkotikų prekeivis, kuris savo aukas sušerdavo krokodilui
Policija sulaikė narkotikų prekeivį Robinsoną Zuluagą Arroyo, Kolumbijoje žinomą „El Loco“ vardu.
Apie tai praneša „El Heraldo de Mexico“.
Naujausi komentarai