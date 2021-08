Teismas nubaudė pensininką, sklype slėpusį tanką

2015 metais Vokietijos policijos pareigūnai apieškojo žemės sklypą, kuris priklausė senyvam Heikendorfo miesto gyventojui. Pareigūnai jame aptiko seną, be vikšrų tanką „Pantera“.

Taip pat jie rado zenitinę patranką, automatų, pistoletų ir kitokių Antrojo pasaulinio karo laikų ginklų.

Tam, kad išvežti visą aptiktų ginklų arsenalą, prireikė iškviesti nemažai kariškių.

Rugpjūčio 2-ąją, pirmadienį, pensininką teismas pripažino kaltu dėl neteisėto disponavimo ginklais ir skyrė jam 1 metų ir 2 mėnesių lygtinę laisvės atėmimo bausmę.

Be to, senoliui teismas skyrė 250 tūkstančių eurų baudą ir įpareigojo per dvejus metus parduoti arba padovanoti tanką ir patranką muziejams arba kolekcionieriams.

Pensininko advokatas teigė, kad vienas JAV muziejus susidomėjo tanku. Dėmesio sulaukė ir kiti senolio saugoti ginklai. Jais susidomėjo vokiečių kolekcionieriai.