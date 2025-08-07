Įtariamojo 14-metės išžaginimu maldos visgi padėjo: naujo prokuroro iniciatyva paleistas į laisvę

Seklių darbą atliko artimieji
Kaip jau rašyta, šį nusikaltimą teisėsaugininkams padėjo atskleisti patys 14-metės įtariamieji, birželio 10-osios vidurdienį pranešę policijai, kad ji pirmadienio vakare esą išėjo susitikti su drauge ir dingo. Jos telefonas išjungtas, bet ji buvo užfiksuota tą vakarą važinėjanti automobiliu BMW. Vėliau informacija papildyta, kad 14-metė galimai yra laikoma viename Ukmergės gatvės daugiabutyje.
Minėtą popietę prieš šio devynaukščio ne vieną valandą stovėjo net keli policijos automobiliai. Buvo atvykę ir greitosios medikai.
Pasak liudytojų, pareigūnai užkirto kelią išvažiuoti iš šio daugiabučio kiemo vienam asmeniui. Kitą dieną įtarimas dėl 14-metės, rastos viename šio devynaukščio bute, išžaginimo buvo pareikštas minėto BMW savininkui – 21-erių Dovydui Nikitai S., turinčiam Lietuvos Respublikos pilietybę, nepaisant to, kad vienas iš jo vardų – nelietuviškas, kaip ir pavardė, panaši į išeivių iš Azijos.
Portalo kauno.diena.lt kalbinti teisėsaugininkai po šio įvykio teigė, kad, pirminiais jų duomenimis, minėto daugiabučio penktojo aukšto bute, kuriame galimai išžaginta nepilnametė, įtariamasis negyvena. O šio devynaukščio gyventojai tada portalui pasakojo, kad nurodytame bute niekada negirdėję jokio triukšmo ar orgijų – nei šiomis dienomis, nei ankščiau. Anot kai kurių pašnekovų, šiame gerai suremontuotame trijų kambarių bute gyvena vienas vyras iki 40-ies metų. Ir jis – ne tik labai ramus, bet ir retai kur nors išeina iš namų.
Teko priimti skubų sprendimą
Prokurorė, pradėjusi vadovauti ikiteisminiam tyrimui dėl 14-metės išžaginimo, kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su prašymu suimti įtariamąjį jau kitą dieną po šio įvykio. Tačiau jį prašyta suimti ne ilgiausiai leistinam trijų mėnesių terminui, bet, kaip jau užsiminta, dviem mėnesiams.
Ar tai susiję su įtariamojo pozicija dėl pareikšto įtarimo, ar su kažkokiomis šio įvykio aplinkybėmis, kurias jau buvo spėta išsiaiškinti, neaišku, nes teisėsaugininkai atsitvėrė tylos siena, apeliuodami į nusikaltimo pobūdį ir nukentėjusiosios amžių, pamiršdami ir prevencinį momentą, neatmetant, kad panašias klaidas gali pakartoti ir kitos potencialios į tokius nusikaltimus linkusių asmenų aukos.
Tačiau, prašydama tada suimti įtariamąjį, prokurorė, portalo kauno.diena.lt žiniomis, nurodė visus tris tam būtinus pagrindus: ir, kad jis gali pasislėpti nuo ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, ir trukdyti šiam tyrimui, ir daryti naujus nusikaltimus.
Teismas tada turėjo priimti skubų sprendimą, nes tiksėjo paskutinės valandos, kai įtariamąjį buvo galima laikyti už grotų be Temidės tarnų leidimo.
Šiame posėdyje Dovydas Nikita S. dalyvavo nuotoliniu būdu iš Kauno policijos areštinės. Ir sprendžiant iš to, kaip atrodė teismo salės ekrane, buvo sutrikęs.
Už nepilnametės išžaginimą gresia laisvės atėmimą nuo ketverių iki dešimties metų. Panašu, kad apie tai informuotas, įtariamasis nejučia pradėjo areštinės narve melstis. Tačiau tada tai jam nepadėjo. Teisėja Audronė Levinskienė, nagrinėjusi minėtą prokurorės prašymą, po valandos paskelbė, kad tenkina jį pilnai ir visais trim nurodytais pagrindais.
Iškalbingos slėpynės
Jau po sprendimo kreiptis į teismą dėl įtariamojo suėmimo portalas kauno.diena.lt bandė pasiteirauti Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus atstovės, teikiančios informaciją apie Kauno apygardos prokuratūros veiklą, ar 14-metė nebuvo įviliota į BMW ir minėtą butą apgaule, kaip ne per seniausiai nutiko kitai seksualinę prievartą patyrusiai kaunietei, atvykusiai į susitikimą su socialiniuose tinkluose mergina apsimetusiu vaikinu, o gal atsidūrė šiuose spąstuose prievarta – panaudojus jėgą ar net net kokias nors svaiginančias medžiagas. Tačiau tada sulaukta trafaretinio atsakymo, kad tyrimas yra pradinėje stadijoje – nustatinėjamos visos aplinkybės, todėl detalesnės informacijos, atsižvelgiant ir į bylos pobūdį, pateikti negalime.
Toks pats buvo atsakymas ir į klausimą, ar neturi įtariamasis kokių nors kriminalinių uodegų – teistumų ar pradėtų ikiteisminių tyrimų, nes portalo kauno.diena.lt kalbinti palemoniškiai apibūdino Dovydą Nikitą S., kaip ir jo brolį, kaip Palemono „bachūrus“.
Ne per seniausiai portalas kauno.diena.lt uždavė minėtai prokuratūros atstovei tuos pačius klausimus, nes artėjo prie pabaigos įtariamojo suėmimo terminas. Gautas atsakymas: „atsakydami į Jūsų užklusą, kuri grindžiama žurnalistikos ir visuomenės informavimo tikslais, kurioje nurodėte, kad Jus domina ikiteisminis tyrimas, susijęs su nepilnamečio asmens galimai patirta seksualinio pobūdžio nusikalstama veika, informuojame, kad nusiklastamos veikos kvalifikacija nėra pakitusi. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį „Išžaginimas“.
Paslaptingas ėjimas
Minėto atsakymo pabaigoje buvo prokuroro V. Mizaro pastaruoju metu itin mėgiamas sakinys, kad detalesnės informacijos pateikti nėra galimybės, vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso straipsniu, teigiančiu, jog ikiteisminio tyrimo duomenys yra neskelbtini.
Apie tai, kad ketvirtadienį kreiptasi į Kauno apylinkės teismą su pareiškimu skirti įtariamajam 14-metės išžaginimu intensyvią priežiūrą trims mėnesiams, portalas kauno.diena.lt sužinojo ne iš prokuratūros.
Apie tai, kad pastaruoju metu kai kurie prokurorai ėmė elgtis su ikiteisminiais tyrimais, kuriems vadovauja, kaip uždaroji akcinė bendrovė, laikydama informaciją apie juos savo nuosavybe, nors tai yra valstybės nuosavybė, jau viešai pasisakė ir kai kurie anksčiau teisėsaugos institucijose dirbę Seimo nariai, primindami, kad prokuratūra yra valstybinė įstaiga , kuri yra išlaikoma visų mokesčių mokėtojų pinigais.
Teismo posėdyje, kuriame nagrinėtas minėtas prokuroro pareiškimas dėl kardomosios priemonės įtariamajam 14-metės išžaginimu sušvelninimo, nes jis turi gyvenamąją vietą, yra neteistas ir pirminiai procesiniai ikiteisminio tyrimo veiksmai – jau atlikti, Dovydas Nikita S. taip pat dalyvavo nuotoliniu būdu. Tačiau – jau iš kalėjimo.
Pareiškimą nagrinėjusi teisėja Vaiva Nevardauskienė jį tenkino, skirdama Dovydui Nikitai S. nuo rugpjūčio 8 dienos intensyvią priežiūrą trims mėnesiams, uždedant apykoję ir uždraudžiant nurodytu laiku išvykti iš namų zonos.
